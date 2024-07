19.40 REPORTAGE

Re: Touristenboom in Kroatien – Aufschwung oder Ausverkauf? Der Touristenboom in Kroatien hat für Einheimische nicht nur Vorteile. Die Reportage begleitet einen Immobilienmakler in Istrien, eine Naturschützerin, die gegen illegale Tourismusbauten vorgeht, und eine Hotelbesitzerin, die sich für Nachhaltigkeit einsetzt. Bis 20.15, Arte

20.15 WESTERN

Der Mann, den sie Pferd nannten (A Man ­Called Horse, USA 1970, Elliot Silverstein) Richard Harris als englischer Lord, der in Dakota 1815 von den Sioux gefangen genommen wird, sich deren Bräuchen und Sitten allmählich anpasst, bis er schließlich als vollwertiges Mitglied aufgenommen wird. Bei seinem Erscheinen 1970 als Meilenstein in Sachen Western-Realismus gepriesen, aber auch für die Verzerrung der Lebenswirklichkeit der Ureinwohner kritisiert. Bis 22.05, Arte

20.15 REPORTAGEN

Alltagsgeschichte Während Elizabeth T. Spira in der Folge Denn Hundeherzen schlagen treu ihrer Serie Alltagsgeschichte 1991 das Verhältnis von Österreichs Bevölkerung zu ihren Hunden ins Visier nahm, plauderte sie zwei Jahre später für die Reportage Im Kaffeehaus (21.05) mit Stammgästen sowohl in traditionsreichen Innenstadtcafés als auch in den Cafés der Vorstadt. Bis 22.40, ORF 3

20.15 KRIMI

Columbo: Doppelter Schlag (Double Shock, USA 1973, Robert Butler) Martin Landau (Mondbasis Alpha 1) in einer Doppelrolle sorgt dafür, dass die Columbo-Folge der zweiten Staffel ausnahmsweise als Whodunit angelegt ist. Nicht nur wegen einer legendären Kochszene mit Landau und Peter Falk gilt Doppelter Schlag als ein absolutes Highlight der Serie. Bis 21.45, ATV 2

22.05 KUBRICK

Uhrwerk Orange (A Clockwork Orange, GB/USA 1971, Stanley Kubrick) Stanley Kubricks Verfilmung von Anthony Burgess’ gleichnamigem Roman wurde einst von Teilen der Kritik Gewaltverherrlichung vorgeworfen. Nach einer restaurierten Fassung der bitterbösen Gesellschaftssatire ist im Anschluss die Doku "Clockwork Orange" – Im Räderwerk der Gewalt zu sehen, die die Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte von Buch und Film beleuchtet. Bis 0.20, Arte

Unterzieht sich einer Umerziehungstherapie: Malcolm McDowell als Alex in "Uhrwerk Orange", Arte, 22.05 Uhr. Foto: Warner Bros

22.25 DOKUMENTARFILM

Alpenland (A 2021, Robert Schabus) Vom fragilen Ökosystem zu Tourismus-Hotspots: Bilder und Stimmungen eines Lebensraums, der die Widersprüche und Herausforderungen, aber auch die Identität Europas besonders deutlich widerspiegelt. Bis 23.50, 3sat

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Reise in die Heimat Die ukrainische Autorin Tanja Maljartschuk ist für den Kulturmontag in ihre Heimat gereist. Katja Gasser nähert sich auf persönliche Weise den in Kärnten gesprochenen Dialekten. Außerdem wird Tartu, die zweitgrößte Stadt Estlands und neben dem Salzkammergut und der norwegischen Stadt Bodø heuer Kulturhauptstadt Europas, vorgestellt. Ab 23.30 ist der erste Teil der Dokureihe Soundtrack of Arts 1: Louvre – Da Vinci – Will.I.Am zu sehen. Bis 23.55, ORF 2