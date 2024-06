Liebe Leserin, lieber Leser,

"Ich hatte noch nie Probleme mit Booking.com", so oder so ähnlich lauteten einige Kommentare unserer Leserinnen und Leser vor knapp einem Jahr. Damals berichtete DER STANDARD darüber, wie der Traumurlaub von Frau R. und ihrer Mutter ins Wasser fiel, weil die geplante Flugreise aufgrund eines Buchungsfehlers bereits in Wien-Schwechat ein jähes Ende fand. Was damals kein tragischer Einzelfall war, ist es auch heute nicht – und eine Buchung über die genannte Plattform kann offenbar auch dann zu allerlei Problemen führen, wenn man nur eine Unterkunft am gewünschten Urlaubsort sucht.

Außerdem: Russische "Turtle Tanks" werden an den Fronten im Ukrainekrieg immer häufiger gesichtet. Nun ist es den ukrainischen Streitkräften erstmals gelungen, eines dieser scheunengroßen Ungetüme zu erbeuten. Das Urteil der Ukrainer über die neue "Wunderwaffe" der Russen fällt wenig schmeichelhaft aus.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen spannende Lektüre!

Urlaub verpfuscht: Wenn Booking.com seine Schattenseiten zeigt

"Blind, laut und dumm": Russische Schildkrötenpanzer

Warum man die Smartphone-PIN nie in der Öffentlichkeit eingeben sollte

Samsung S95D: Ein OLED-Champion für helle Räume

The Line: Wo Enteignung, Haft und Tod zum Fundament gehören

Angst vor Temu und Shein: Amazon will chinesischer werden

"Still Wakes the Deep": Sommerurlaub auf der Bohrinsel ist der reinste Horror