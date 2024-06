Wir haben "Law & Order" wiedergesehen; Kaulitz-Brüder zwischen Oktoberfest und Los Angeles; ein Tag an der Triester Straße mit Ö1; Liebes-Aus für "Oe24" im "Blattsalat

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

"Law & Order": Ein prophetisches Dokument gesellschaftlicher Schieflagen - Wiedergesehen: Gibt die Krimi-Drama-Serie nach fast 30 Jahren noch etwas her, oder ist das alles längst überholt? Ich stemple meine Fankarte gleich mehrmals

ORF-Zukunft: Hürden für die zweite Halbzeit von ORF-Chef Weißmann - Schafft der ORF-General die reguläre Spielzeit bis Ende 2026? Der Ball liegt bei der nächsten Regierung. Szenarien für den größten Medienkonzern und seine Besetzung

Medienglosse: Zweimal Liebes-Aus für "Oe24" im Blattsalat – zwischen Putin und Netrebko - Einiges läuft schief, stellt Medienkritiker Günter Traxler diese Woche fest

Radio-Tagebuch: Taylor Swifts "Anti-Hero", Nächstenliebe und basischer Brei mit Luther-Fan Herbert Kickl - Der FP-Chef verspricht bei "Frühstück bei mir" auf Ö3, dass er in zehn Jahren nicht mehr in der Politik tätig sein wird - In einen syrischen Flüchtling kann er sich nicht hineinversetzen

Herbert Kickl frühstückte mit Claudia Stöckl auf Ö3. Foto: Ö3, Tom Wunderlich

Kaulitz & Kaulitz: Zwischen Los Angeles und Münchner Oktoberfest - Die Magdeburger Tom und Bill Kaulitz sind als Teenager berühmt geworden. Jetzt dürfen sie in einer Reality-Serie zeigen, wer sie wirklich sind

Thementag auf Ö1: Ein Tag an der Triester Straße - In den 1960er-Jahren war die Triester Straße etwa Gastarbeiterroute und Ankunftsort von Arbeiterfamilien. Ein ganzer Tag im Zeichen einer Straße

Switchlist: "Ein Fisch namens Wanda" und "Halloween", unbekannte Heldinnen und John Neumeier – Ein Leben für den Tanz: TV-Hinweise für Sonntagabend.

Einen entspannten Sonntag und einen guten Start in die neue Woche wünscht die Etat-Redation.