Waldkirchen an der Thaya – Unwetter haben am Sonntagnachmittag schwere Schäden im Bezirk Waidhofen an der Thaya verursacht. Besonders betroffen war Waldkirchen an der Thaya. In den Katastralgemeinden Waldkirchen, Gilgenberg und Rappolz wurden rund 80 Prozent der Gebäude teils schwer beschädigt, berichtete das Bezirkskommando per Aussendung. Über 100 Feuerwehrleute rückten aus, um die Dächer mit Planen provisorisch abzudichten. Die betroffenen Ortsteile wurden behördlich zum Katastrophengebiet erklärt.

Hagelkörner waren bis zu sieben Zentimeter groß und zogen Dächer, Fahrzeuge und Fassaden inWaldkirchen an der Thaya schwer in Mitleidenschaft. APA/BFK WT/ST. MAYER

Bis zu sieben Zentimeter große Hagelkörner zogen am Sonntag gegen 15.00 Uhr Dächer, Fahrzeuge und Fassaden im nördlichen Waldviertel schwer in Mitleidenschaft. 65.000 Quadratmeter Planenmaterial wurden aus dem Katastrophenhilfsdienst-Lager des Bezirks und dem Feuerwehr- und Sicherheitszentrum in Tulln angeliefert. (APA, 30.6.2024)