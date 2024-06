Mensur Suljovic voll fokussiert. IMAGO

Frankfurt am Main – Der Siegeszug von Mensur Suljovic und Rowby-John Rodriguez beim PDC World Cup of Darts ist erst im Finale zu Ende gegangen. Das österreichische Duo verlor am Sonntagabend in der Eissporthalle in Frankfurt das Endspiel gegen die favorisierten Engländer um Weltmeister Luke Humphries und Ex-Champion Michael Smith mit 6:10. Wie 2021 holte das rot-weiß-rote Team damit WM-Silber und landete mitten in der Weltspitze. Für England war es das fünfte WM-Gold, das erste seit 2016.

Krimi gegen Kroatien

Suljovic und Rodriguez hatten wenige Stunden zuvor im Viertelfinale Kroatien in einem Krimi mit 8:7 eliminiert. Kurz darauf wurden die belgischen Profis Dimitri Van den Bergh und Kim Huybrechts nach einer starken Leistung und einem 1:3-Rückstand mit 8:3 besiegt und damit wie vor drei Jahren überraschend das WM-Endspiel erreicht. Damals hatte Rot-Weiß-Rot gegen Schottland den Kürzeren gezogen. Nun waren die Engländer um den Weltranglisten-Ersten Humphries und -Dritten Smith eine Nummer zu groß.

"Wir haben gut gespielt, aber sie waren brillant. Ich habe großen Respekt, das sind zwei Weltmeister, gegen die wir gespielt haben", erklärte Suljovic, der durch den Finaleinzug gemeinsam mit Rodriguez die Qualifikation für den lukrativen Grand Slam of Darts der weltbesten Pfeilkünstler Mitte November in Wolverhampton geschafft hat. Die beiden Österreicher kassierten gemeinsam 50.000 Pfund (59.000 Euro) Preisgeld, die Sieger erhielten 80.000 Pfund. (APA, 30.6.2024)