Liebe reiseerfahrene Community,



da hier viele schon sehr rumgekommen sind, würde ich gerne die "Schwarmintelligenz" anzapfen und bitte euch um – vor allem aber nicht nur – kulinarische Empfehlungen für Neapel, Rom und Lamezia Terme.

Ich war in Neapel zwei Mal Mittagessen und war beide Male enttäuscht, im Gegensatz zu Kaffee und Mehlspeisen, die überall gut waren. In Rom war ich noch nie und fürchte mich schon etwas, weil das so ein Hotspot für den Tourismus ist, dass ich Sorge hab, es könnte alles Abzocke sein. Nach Lamezia fliege ich bald und da finde ich wenige Informationen online, also da bin ich für alles dankbar.

Abgesehen von der Kulinarik: wenn jemand ein Künstlerfachgeschäft in den jeweiligen Städten kennt (in Neapel habe ich ein ganz kleines gefunden, beim Museo), freue ich mich natürlich besonders.

Und zum Abschluss: wenn jemand einen schönen Strand in den jeweiligen Städten kennt, bin ich auch erfreut.



Danke euch schon jetzt!

