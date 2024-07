Mit seinem spektakulären Fallrückzieher in der Nachspielzeit verhinderte er das frühe EM-Aus des Titelaspiranten und erzwang die Verlängerung, in der Kane den Sieg fixierte

Jude Bellingham und ein Schrei der Befreiung. IMAGO/Sebastian Frej

Mit dem Jubelschrei nach seinem Last-Minute-Tor im EM-Achtelfinale hat Jude Bellingham auch ein Zeichen gegen die Kritiker der englischen Fußball-Nationalmannschaft setzen wollen. "Für England zu spielen ist schön, aber auch belastend, bei all dem Müll, der geredet wird", sagte der 21-Jährige nach dem 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen die Slowakei: "Der Druck ist enorm hoch, die Fans erwarten viel, die Leute reden viel. Du darfst es nicht persönlich nehmen."

Mit seinem spektakulären Fallrückzieher in der Nachspielzeit (90.+5) verhinderte der Champions-League-Sieger von Real Madrid das frühe EM-Aus des Titelaspiranten und ermöglichte eine Verlängerung. Harry Kane sorgte kurz nach Wiederbeginn für die Entscheidung (91.).

Bellinghams Geniestreich kurz vor dem drohenden Aus. Mit dem spektakulären Ausgleich waren die Three Lions wieder im Spiel. AP/Ebrahim Noroozi

"Wir waren 20 Sekunden vor dem Abflug, dann hat sich alles gedreht", sagte Bellingham über sein Tor: "Das ist ein Gefühl, das ich nicht haben möchte, aber wenn es kommt, ist es ein tolles Gefühl." Es sei eines seiner wichtigsten Tore gewesen, betonte er, "weil sich damit die ganze Stimmung geändert hat. Man hat das Gefühl, man hätte sein Land im Stich gelassen, und ein einziger Schuss, und alles ist großartig." Für England zu spielen sei eine tolle Sache, aber es bedeute auch viel Druck. "Auf dem Platz zu stehen und Tore zu schießen ist für mich eine Befreiung, es ist ein sehr glücklicher Moment. Was dieses Tor wert war, werden wir in zwei Wochen sehen."

Kane (li.) und Bellingham hingen längst in den Seilen, ehe sie spät doch noch zuschlugen. AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA

Ziemlich erleichtert zeigte sich hernach auch Teammanager Gareth Southgate. "Ich hatte so ein Gefühl, dass das Spiel noch nicht vorbei ist, ich weiß, das klingt albern", sagte er im BBC Radio. Southgate zwang sich, den ausgelaugten Bellingham nicht auszuwechseln, obwohl er sah, wie sich der Superstar über den Platz schleppte, und obwohl er wusste, dass sich die Fans einen weiteren Stürmer wünschten. Bellingham und Kane seien "15 Minuten vorher schon völlig erschöpft" gewesen. Aber: "Du weißt, dass sie solche Sachen machen können, deshalb hältst du an ihnen fest, auch wenn die Leute nach weiteren Wechseln schreien."

Southgate (53) war nach den nicht überzeugenden Auftritten der Three Lions in der Gruppenphase und vor dem Spiel in Gelsenkirchen in der Kritik gestanden, am Samstag (18.00) gegen die Schweiz bekommt er in seinem 100. Spiel als Nationaltrainer die nächste Chance, die Fans von seinem Stil zu überzeugen. Immerhin, die Mannschaft weiß Southgate hinter sich. Declan Rice widmete den Viertelfinaleinzug auch dem angezählten Coach. "Wir haben zusammengehalten, wir würden alles dafür tun, diesen Manager zu schützen", sagte der Mittelfeldspieler. "Wir reden viel über das Team, das wir aufgebaut haben, seit Gareth hier ist. Natürlich wissen wir, dass wir uns verbessern können, aber was die Leute und andere Teams unterschätzen, ist unser Teamgeist", sagte Kapitän Kane.

Southgates Vertrag läuft nach der EM aus. Bei der Euro vor drei Jahren hatte er England ins Finale und damit so nah wie nie zuvor an den ersten Titel seit dem WM-Triumph 1966 geführt. 2018 waren die Three Lions mit ihm als Trainer im Halbfinale der WM in Russland ausgeschieden. (sid, red, 1.7.2024)

Fußball-EM – Achtelfinalspiel:

England – Slowakei 2:1 n. V. (1:1,0:1). Gelsenkirchen, SR Meler (TUR).

Tore: 0:1 (25.) Schranz

1:1 (90.+5) Bellingham

2:1 (91.) Kane

England: Pickford – Walker, Stones, Guehi, Trippier (66. Palmer) – Mainoo (84. Eze), Rice – Saka, Bellingham (106. Konsa), Foden (94. Toney) – Kane (106. Gallagher)

Slowakei: Dubravka – Pekarik (109. Tupta), Vavro, Skriniar, Hancko – Kucka (81. Bero), Lobotka, Duda (81. Benes) – Schranz (93. Gyömber), Strelec (61. Bozenik) , Haraslin (61. Suslov)

Gelbe Karten: Guehi, Mainoo, Bellingham bzw. Kucka, Skriniar, Pekarik, Vavro, Gyömber