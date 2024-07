Diese Brille macht es Kanye West auch nicht gerade leichter, seine sieben Zwetschken beisammenzuhalten. Evan Agostini/Invision/AP

Der umstrittene US-Rapper Kanye West ist russischen Medien zufolge für einen privaten Besuch nach Moskau gereist. "Kanye West ist in Moskau! Das ist eine großartige Nachricht, er ist im Herzen der Hauptstadt", zitierte die staatliche Nachrichtenagentur Tass am Sonntag die Produzentin Jana Rudkowskaja.

Die ehemalige russische Präsidentschaftskandidatin Xenia Sobtschak veröffentlichte ihrerseits im Onlinedienst Telegram ein kurzes Video, das ihren Angaben zufolge zeigt, wie der US-Rapper vom Dach des berühmten Einkaufszentrums Gum aus den Roten Platz betrachtet. Laut Sobtschak befindet sich West in Moskau, um den 40. Geburtstag seines Freundes Goscha Rubtschinski zu feiern, eines angesagten russischen Modedesigners.

Der US-Rapper hatte bereits in der Vergangenheit seine Bewunderung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Ausdruck gebracht. In seinem Heimatland ist West aufgrund antisemitischer und Hitler verherrlichender Äußerungen in den vergangenen Jahren immer mehr zum Außenseiter im Showgeschäft geworden. Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas und Modeunternehmen wie Gap und Balenciaga beendeten die Zusammenarbeit mit dem Rapper.

Seit dem Beginn der Offensive in der Ukraine hat es fast keine Auftritte von westlichen Künstlern in Russland gegeben. Die Berichte über den Besuch von West in Russland nähren nun Gerüchte über ein Konzert des US-Rappers in Moskau. Das Luschniki-Stadion, das als angeblicher Auftrittsort kursiert, erklärte jedoch gegenüber staatlichen Medien, diesbezüglich keine Informationen zu haben. (APA, 1.7.2024)