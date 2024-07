1. Campen ist Freiheit

Schrebergartenflair und die große Freiheit wohnen auf Campingplätzen oft Tür an Tür. Getty Images/iStockphoto

Mehr als 80 Prozent aller Wohnmobile in Europa stehen auf Campingplätzen; bei Camper­nationen wie Deutschland geht die Quote in Richtung 95 Prozent. Wer schon einmal bewundern durfte, wie häuslich sich manche Menschen auf dem Platz einrichten (Gartenzaun und -zwerge, Fußmatte, Nationalflagge) und dass ihr Fahrzeug danach den gesamten Urlaub über nicht mehr bewegen, wähnt sich eher in einem Schrebergarten als in der großen, weiten Welt. Tatsächlich verhalten sich die meisten Camper ähnlich wie Badeurlauber: Einmal im Jahr kehren sie an denselben Lieblingsort zurück und bleiben dort picken. Doch was ist mit den anderen? Campen die alle illegal?

Auch in Ländern, in denen freies Stehen nicht erlaubt ist, gibt es legale Stellplätze oder "Camping auf dem Bauernhof". Mehr als 6000 private Gastgeber in ganz Europa haben sich in der Fefi zusammengetan.

2. Camper lieben die Natur

Die Vorstellungen, was Komfort ist, gehen bei campenden Paaren oft weit auseinander. Getty Images

Es gibt kaum Paare oder Familien, bei denen alle begeisterte Camper sind. Heftige Streitpunkte: mangelnder Komfort und die schonungslose Nähe zur Natur – etwa zu Gelsen und kreuchendem Getier. Am meisten spaltet aber die Hygienefrage: Wann darf mit der nächsten wohltuenden Dusche gerechnet werden, wo bleibt die würdige Alternative zum Chemoklo? Vom Fünf-Sterne-Campingplatz abwärts haben mittlerweile die meisten Gastgeber auf sanitäre Mängel reagiert.

Auf Plattformen wie camping.info kann man Angebote mit privatem Badezimmer oder Wellnessbereich suchen, und sogar Bauernhöfe mit kostenlosem Stellplatz bieten oft schon den Komfort an, ein WC oder eine Dusche mitbenutzen zu dürfen. Ebenso mehren sich nun die Klagen über zu wenig Natur – etwa wenn man beim Wildcampen in Norwegen schon allzu viele Nachbarn hat.

3. Campen ist günstig

Ist ja nur zelteln! Wer das auf Campingplätzen ums Mittelmeer tut, gibt allerdings oft ein hübsches Sümmchen dafür aus. Getty Images

Wer im schicken Van oder im SUV mit stylishem Dachzelt durch Europa tuckert, darf sich nicht wundern, dass dieser Lifestyle etwas kostet. Ein kleiner, wendiger Kastenwagen für vier Menschen kommt in der Hauptsaison ungefähr auf 1300 Euro pro Woche. Umgelegt auf die Kosten für die ganze Familie klingt das nach einem guten Angebot im Vergleich zur Flugpauschalreise auf eine griechische Insel.

Blöd nur, dass ein Campingplatz in Kroatien auch locker auf 500 Euro pro Woche kommen kann. Die Halbpension im Camper muss man dann nicht nur selber zubereiten, sondern auch extra bezahlen, und die Spritkosten sind bei so einem Fahrzeug ebenfalls nicht zu vernachlässigen.

Günstig und lohnend wird der Campingurlaub dann, wenn er wirklich in die Natur führt, wo Wildcampen erlaubt ist. Das ist etwa in Estland der Fall, wo die Forstverwaltung feine Stellplätze geschaffen hat.

4. Campen ist eine Nische

Auch der Markt für Vermietungen von Campingfahrzeugen ist stark gewachsen. Getty Images

Zuletzt wurden in Europa etwas mehr als 400 Millionen Nächtigungen auf Campingplätzen gezählt. Der gesamte europäische Campingmarkt wird im Jahr 2024 voraussichtlich einen Umsatz von fünf Milliarden Euro generieren. Eine Umfrage der European Caravan Federation hat zudem ergeben, dass zehn bis 15 Prozent der Europäer regelmäßig, das heißt mindestens einmal pro Jahr, campen. Demnach hätten die Camper die Skifahrer in Europa (neun bis zehn Prozent) schon überholt. Von einem Nischenmarkt kann also gar keine Rede sein.

Zum Glück kauft nicht jeder, der hie und da campen will, ein eigenes Fahrzeug. Die Anzahl der Anbieter für die Vermietung ist in den vergangenen Jahren entsprechend stark gestiegen. Dasselbe gilt für Shared-Economy-Modelle (zum Beispiel paulcamper.at oder campanda.at, über die man an private, nicht ständig genutzte Fahrzeuge kommt.

5. Camper schaden der Umwelt

Die Emissionen mancher Campingfahrzeuge sind beträchtlich. Getty Images

Das Institut für Energie- und Umweltforschung hat die Emissionen einzelner Urlaubsarten verglichen. Demnach entsteht bei der Produktion und Entsorgung des durchschnittlichen Campingfahrzeugs mindestens 1,5-mal mehr CO 2 als beim Mittelklasse-Diesel-Pkw. Für die Fahrt mit dem Freizeitfahrzeug errechnet die Studie pro Personenkilometer nur rund zehn Prozent weniger Emissionen als beim Fliegen. So weit, so schlecht.