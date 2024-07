Da aktuell das MTD-Gesetz (noch medizin-technischer Dienst, in Reform: medizinisch-therapeutische-diganostische Berufe) novelliert wird und das GuK-G (Gesundheit-und Krankenpflege) auch irgendwie immer dran ist und hoffentlich das SanG (Sanitäter)* auch mal novelliert wird, meine Frage an alle Menschen in Gesundheitsberufen: Sollten Gesundheitsberufe mehr Kompetenz bekommen?

Ärztekammer so: Nein. Was denken Sie, liebe Forumposter:innen?



* not so fun fact: der Notfallsanitäter hat offiziell weniger Ausbildungsstunden als die Pflegeassistent, darf aber mehr als die Diplompflege (-> eigenverantwortliche Gabe von Medikamenten)

Eröffnen Sie Ihr eigenes Forum hier