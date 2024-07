Jeremy Allen White schlurft in ihnen durch L. A., der SPÖ-Chef empfiehlt "Andiletten". Sind die Schlapfen in Zeiten steigender Temperaturen Schuhe mit Zukunft?

30 Euro kosten die "Andiletten", ein Produkt aus der Merchandise-Abteilung der SPÖ. Foto: SPÖ

In dieser Woche geht es um einen Schuh, ohne den der Sommer nur schwer zu überleben ist: Die Badelatsche ist an heißen Tagen ein verlässlicher Partner. Angesichts der aktuellen Rekordtemperaturen darf die Rolle des Schlapfen aus Kunststoff nicht unterschätzt werden. Er ist der Schuh der Stunde. Wahrscheinlich handelt es sich bei ihm sogar um einen Schuh mit Zukunft. Die Adilette, 1972 vom Sporthersteller Adidas für den sicheren Tritt im Schwimmbecken, der Duschkabine und der Sauna erfunden, wird in Großstädten zum Begleiter durch die Hitze, aber auch durch Nebelstelen, Bodenwasserfontänen und Wasserspielplätze.

Das weiß auch der The Bear-Star Jeremy Allen White. Er schlurfte unlängst in zerrissenen Jeans, einem zerknitterten T-Shirt und schwarzen Adiletten durch L. A. Kurz vor dem Start der dritten Staffel der Serie The Bear dürfte dem New Yorker bewusst sein, dass solch ein harmloser Spaziergang als modisches Statement verstanden wird. Und so kam es dann auch. Wenn man unbedingt seine Zehen zeigen wolle, dann doch à la Jeremy, hieß es bei Esquire. Die österreichischen Nationalspieler? Schlapfen in ihrer Freizeit in Modellen ihres Ausstatters durch die Gegend.

Dem ist zugegebenermaßen wenig hinzuzufügen. Außer, dass es nicht unbedingt das schwarz-goldene Schlapfenmodell des deutschen Sportherstellers sein muss. Es gibt nämlich auch Alternativen. Sogar solche mit Lokalkolorit. Da wären zum Beispiel jene Exemplare, die die Brauerei Stiegl im Sortiment führt: Die rot-weiß-roten "Bierschlappen" des Unternehmens sind für stolze 34,90 Euro zu haben. Noch individueller sind nurmehr die "Andiletten", mit denen man "dem Andi" besonders nahekommen kann. Noch wurde der SPÖ-Chef nicht in ihnen gesichtet, doch für 30 Euro können Anhängerinnen und Anhänger schon einmal Bablers Fußbett austesten.

Sporthersteller Adidas schlägt Socken in Adiletten vor. adidas

Inspiriert wurden die österreichischen Sozialdemokraten möglicherweise von einem Modell des Modehauses Balenciaga aus dem Jahr 2017. Damals ließ man sich nämlich vom Kampagnen-Logo des demokratischen US-Politikers Bernie Sanders inspirieren und bedruckte damit wattierte Capes, T-Shirts, Jacken – und einen ledernen Badeschlapfen.

Ob das mit der "Andilette" wirklich so eine gute Idee war? Wir wissen schließlich noch allzu gut, wie die Sache mit Bernie Sanders damals ausging. (Anne Feldkamp, 1.7.2024)