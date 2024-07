Rimini Protokoll laden in Bad Ischl im Rahmen der Kulturhauptstadt zum entdeckerischen Spaziergang. Sonja Zugic/Rimini Protokoll

Fledermäuse als lebendige Brandbomben? Diese Idee hatte der amerikanische Erfinder und Zahnarzt Lytle S. Adams nach dem Angriff auf Pearl Harbor und schlug sie dem damaligen US-Präsidenten Theodore Roosevelt vor. Eine blöde Idee? Roosevelt sah das nicht so und richtete Adams in New Mexico ein Testgelände samt Team ein.

Man muss jetzt keine Namen nennen, aber Operetten haben zuweilen recht übersichtlich schlaue Handlungen. Insofern lag es quasi auf der Hand, diesen Plot in selbige Musiktheaterform zu gießen. Und weil das Salzkammergut eine Operettentradition hat, tat sich das Kulturhauptstadt-Jahr mit dem Lehár-Festival und der Universität Mozarteum Salzburg zusammen, um dem zur Wahrnehmung zu verhelfen: beim Short Operetta Festival im Bad Ischl am Dienstag und Mittwoch. Und nicht nur The Bat Bomb (Komposition Alexander Schweiß, Libretto Lena Reißner, Konzept beide) kommt im Lehár-Theater zur Aufführung.

Ebenso werden die 20-Minüter Goldaustrudl oder Die sch(t)rumpfende Stadt (Komposition Tanja Elisa Glinsner, Libretto Lea Willeke) und L'écosystème humain? (Komposition Fernando Strasnoy, Libretto Giuliana Kiersz) vorgestellt. Erstere handelt von einer schrumpfenden Stadt, Letztere analysiert "die Diskurse der derzeit wachsenden rechtsextremen Bewegungen in Europa aus einer dekolonisierenden lateinamerikanischen Perspektive".

Wer folgt wem

Daneben startet am Donnerstag mit der bekannten Theatergruppe Rimini Protokoll Remote Bad Ischl, eine Stadtführung (90 Minuten und bei jeder Witterung) in Form eines Spaziergangs von bis zu 30 Menschen mit Kopfhörern. Abgeklappert werden traditionsreiche Orte und Schauplätze von Ereignissen, aber nicht einfach so, sondern verquickt mit einem sozialen Experiment: zwischen Individuum, Gruppe und KI. Denn angeführt wird die Tour von einer Computerstimme. Rimini Protokoll hat das schon in mehreren Städten mit jeweils spezifischen Fragestellungen veranstaltet. (wurm, 1.7.2024)