Direkt unter dem Kuppeldach der ehemaligen Synagoge von St. Pölten befindet sich die obere Frauenempore. Hier, in einem halbrunden, offenen Raum, sind derzeit sieben Gegenstände ausgestellt. Dinge bewegen heißt die Schau: ein Brautkleid, das zu einem Toravorhang quasi "upgecycelt" wurde, ein Trachtenkleid samt Strohhut, Holzfiguren, eine Torarolle, auf deren Rückseite ein Ölbild gemalt ist.

Im Innenraum ist die Dauerpräsentation "Die Synagoge und ihre Gemeinde" zu sehen. NÖ Museum Betriebs GmbH / Daniel Hinterramskogler

"Wir sind der Frage nachgegangen: Was nimmt man mit, was lässt man zurück?", sagt Martha Keil, wissenschaftliche Leiterin und Kuratorin, "Und was passiert, wenn die Dinge verändert werden, gewollt oder ungewollt?" Es ist dies die erste Wechselausstellung in der vor kurzem stimmig fertig renovierten Synagoge in St. Pölten, die nun als Ausstellungszentrum und zur Geschichtsvermittlung dient. Auf kleinem Raum wird von Gegenständen und ihrer jüdischen Geschichten erzählt. Zum Beispiel dem Dirndlkleid, das von der Familie Adler 1939 nach Schottland mitgenommen wurde und von Regine Adler dort gerne getragen wurde. Es erinnerte sie an eine vergangene, unbeschwerte Zeit, wie ihre Tochter Liselotte im Interview zu den Ausstellungsvorbereitungen erläuterte. Während die Mutter mit dem geblümten Kleid mit Samtbändern Erinnerungen an die hastig verlassene Heimat mitnahm, war es seit 1938 jüdischen Personen in ebendieser Heimat verboten, Trachtenkleidung zu tragen.

Das Dirndlkleid von Regine Kapeller-Adler, das sie auch in Schottland gerne trug. NÖ Museum Betriebs GmbH / Klaus Pichler

Nicht aufgeklärt ist die Geschichte eines anderen, bisher nicht gezeigten Ausstellungsstücks: zwei Fragmente einer Torarolle, die aus einer weißrussischen Synagoge stammen dürften und zerrissen und zusammengenäht wurden. Auf der Rückseite wurde ungelenk eine Waldlandschaft hingemalt. Es ist dies eine Zweckentfremdung einer Torarolle, die auf eine Gewaltgeschichte zurückzuführen sein muss. Bekannt ist, dass ein Angehöriger der Deutschen Wehrmacht den Gegenstand nach der Kriegsgefangenschaft mitgenommen und bis zu seinem Tod 1982 in seinem Haus aufgehängt hatte – gesprochen hat er nie darüber. Nach seinem Tod übergaben seine Enkel das Stück dem Jüdischen Museum in Wien.

Das Torarollenfragment mit einer Malerei auf der Rückseite; die Geschichte dazu ist weitgehend unbekannt. NÖ Museum Betriebs GmbH / Klaus Pichler

Von der oberen Frauenempore blickt man auf eine Lichtskulptur von Johann Moser. Eine gerade Lichtlinie, die sich nach außen fortsetzt und wie ein kalter, weißer Blitz den Raum durchschneidet. (Johanna Ruzicka, 8.7.2024)