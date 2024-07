PJ Harvey beim Montreux Jazz Festival: rätselhaft schöne Musik in einem erlesenen Rahmen. Lionel Flusin

Die Bühne ist noch leer, und doch werden schon Fotos geschossen. Denn dahinter versinkt gerade orange glühend die Sonne an einer Berglinie, die ihrerseits im Genfersee versinkt. Hat was. Bald darauf steht PJ Harvey auf der Bühne und gibt ein Konzert.

Das ist zart untertrieben, denn Harveys Auftritt besitzt eine erratische Aura, die die Musik der Ausnahmekünstlerin umrahmt, die ein so einnehmendes wie distanziertes Wesen ist und an den Außenrändern des Business zu eigenen Bedingungen ein Weltstar wurde. Was sofort auffällt, ist der brillante Sound. Den kennt man hierzulande nicht, beim Montreux Jazz Festival hat er Tradition.

Harvey tritt auf der Lake-Stage auf, direkt am See, am Ende eines abschüssigen Platzes. Für gut 5000 Besucherinnen und Besucher ausgerichtet, liegt der mitten an der Promenade von Montreux, das 16 Tage im Zeichen des Festivals steht. An die 250.000 Besucher verzeichnet der Ort in der Zeit, dabei hat er nur 25.000 Einwohner. Das ist so groß wie Leoben, aber bei Montreux versteht man, dass es davon Postkarten gibt: Es liegt an der sogenannten Schweizer Riviera.

Eine Luftaufnahme der Lake-Stage von Montreux während des Auftritts des US-Musikers Jon Batiste. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Montreux ist ein Qualitätsfestival, für viele das Qualitätsfestival. Highend ist nicht nur der Sound, auch das Programm. Zu den heuer auftretenden Acts zählen Jessie Ware, Brittany Howard, Jon Batiste, Justice, Róisin Murphy, Paolo Nutini, Massive Attack oder Janelle Monáe.

Tief und Purpur

Das sind nur einige große Namen, im unweit der Lake-Stage liegenden Casino treten Acts wie André 3000 auf, Legenden wie Dionne Warwick oder die Newcomerin Tems. Dazu gibt es kleinere Bühnen an der Promenade, Clubs, überall sind Konzerte, ist Party – sogar mit richtigem Jazz.

Dionne Warwick bei ihrem Auftritt im Casino von Montreux. EPA/CYRIL ZINGARO

Das Casino von Montreux ist der Popkultur tief und in Purpur eingeschrieben: Im Jahr 1971 fing es während eines Konzerts von Frank Zappa Feuer. Die Rauchwolke über dem See inspirierte Deep Purple zu ihrem Song Smoke On The Water. Darin wird ein gewisser "funky Claude" erwähnt, der Mann, der Montreux vor 58 Jahren auf die Landkarte der Popmusik brachte, zur Marke machte: Claude Nobs.

Er war einer von drei Gründern des seit 1967 stattfindenden Festivals und prägte es wie kein anderer. Nobs wurde als junger Mann vom Jazz-Virus infiziert und organisierte in den 1950ern seine ersten Konzerte. War das erste Festival noch eine dreitägige Veranstaltung, wuchs es über die Jahre auf seine heutige Zeitspanne.

Der 2013 verstorbene Claude Nobs gründete 1967 das Montreux Jazz Festival. IMAGO/ABACAPRESS

Als es in Montreux losging, gab es kaum Vergleichbares. Die meisten Festivals waren mehr schlecht als recht organisierte Aufläufe. Doch Nobs hatte eine größere Vision, das Schweizer Radio und bald das Fernsehen auf seiner Seite und öffnete das Festival früh in alle möglichen musikalischen Richtungen. Das ging auf.

Nobs war ein Netzwerker und errichtete in Montreux eine Infrastruktur, mit der Live-Studioaufnahmen möglich waren: Unter dem Titel "Live At Montreux" gibt es hunderte Veröffentlichungen: von Tori Amos bis zu ZZ Top, dazwischen alles von Miles Davis & Quincy Jones, Les McCann, von Nina Simone bis zu Motörhead. Und, und, und.

Pikante Postkarte

Von jedem Mitschnitt bekamen die Künstler eine Kopie. Wer sein mit State-of-the-Art-Equipment aufgenommenes Konzert veröffentlichte, setzte damit zugleich eine Werbebotschaft für das Festival in die Welt. Sogar bei ihm zu Hause, in seinen Chalets in Caux, hoch über Montreux, konnten Musiker aufnehmen. Die in exklusiven Führungen zugängliche frühere Wirkungsstätte Nobs legt ein Wesen offen, das für die Musik gelebt und gearbeitet hat.

Schon vor Jahrzehnten hat er den Begriff Homeoffice mit Leben erfüllt: Drei Polsterlängen vom Bett entfernt steht der Schreibtisch, auf jeder Etage des Hauses gibt es Stereoanlagen und gewaltige Boxen, Highend natürlich.

Christone "Kingfish" Ingram im Casino von Montreux. EPA/CYRIL ZINGARO

Nobs sammelte Modelleisenbahnen, Motorräder, Jukeboxen, Memorabilia, Geschenke von Musikern … – von allem gibt es reichlich. An der Wand hängen Zeichnungen von Ronnie Wood von den Rolling Stones, in einer Glasvitrine steht eine pikante Postkarte von Freddie Mercury an Nobs. Eine Gitarre von B.B. King lehnt hier, eine von Santana dort. Es ist ein Popmuseum ohne den Mief des Musealen. Wollte jemand bei ihm jammen oder aufnehmen, alles stand dafür bereit.

Gut 6000 Aufnahmen

An die 6000 Film- und Tondokumente sind in den beiden Chalets archiviert, fast alles, was in Montreux veranstaltet wurde, ist darin enthalten. Es ist die erste audiovisuelle Sammlung, die 2013 von der Unesco in das Weltdokumentenerbe-Register aufgenommen wurde.

Hinzu kommt die persönliche Plattensammlung Nobs'. Sie ist ein Abbild seiner Hingabe. Er begann in den 1950ern zu sammeln, war ab den 1960ern mit den bedeutendsten US-amerikanischen Labels in Kontakt und wurde 1973 Chef der WEA, eines Schirmverlags, unter dem Warner, Elektra und Atlantic Records vereint worden waren. Das hinterließ Spuren: Gut 200.000 Alben umfasst Nobs' Sammlung, professionell archiviert, nichts weniger als eine Schatzkammer.

Im Winter 2013 starb Nobs nach einem Skilanglaufunfall im Alter von 76 Jahren. Thierry Amsallem ist sein früherer Lebenspartner. Er ist der Erbe der Anwesen und Gründer der Claude Nobs Foundation.

Amsallem steht mit den Besuchern der Chalets auf einer Terrasse, blickt in Richtung des fernen Sees und erzählt von den Partys, die früher an diesem Ort gefeiert wurden. Er ist ein diskreter Gastgeber, lächelt vielsagend, gerne würde man sein anekdotisches Gedächtnis anzapfen. Doch früher ist vorbei. Heute sei es anders, sagt er. Die Stars hätten enge Zeitpläne, statt die Nacht durchzufeiern, geht es um Fitness und Ernährungspläne. Das Geschäft habe sich verändert, sei härter geworden.

Róisin Murphy teilte sich in Montreux den Abend mit Kraftwerk. EPA/CYRIL ZINGARO

Das stimmt. Doch dem Festivaltreiben unten am See merkt man das nicht unbedingt an. Da lässt sich heute noch bis in die Morgenstunden feiern. Und selbst wenn viele Stars heute weniger Zeit haben als früher, viele flanieren über die Strandpromenade, wohnen Konzerten anderer Acts bei und verleihen der Veranstaltung einen großfamiliären Anstrich.

Schon 2001 übergab Nobs die Leitung an den von ihm zu seinem Nachfolger aufgebauten Mathieu Jaton. Der verbreiterte das Festival, machte es zeitgemäßer. Immer noch gilt: Qualität vor Quantität. Die auf den Bühnen vonseiten der Künstler formulierte Wertschätzung gegenüber den Gastgebern und der Besonderheit der Spielstätte verdeutlicht, dass das bis heute gelingt. (Karl Fluch aus Montreux, 13.7.2024)