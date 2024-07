Es gibt kaum Argumente, die am Dienstag um 21 Uhr gegen einen Erfolg Österreichs sprechen. Der Zustand der Mannschaft befeuert die Hoffnung auf einen Viertelfinaleinzug

Für Ralf Rangnick und das ÖFB-Team geht es nun ans Eingemachte. EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Berlin/Leipzig – Ein Training "Auf dem Wurfplatz" im Berliner Olympiapark noch, dann hatte sich Österreichs Nationalmannschaft per Bus nach Leipzig aufgemacht, wo heute Abend (21 Uhr, Servus TV) das Achtelfinale gegen die Türkei steigt. Am Montag um 17.30 Uhr fand im weit größeren Leipziger Stadion der "Pitch Walk" statt, eine unspektakuläre Veranstaltung ohne epochale Erkenntnisse. Es ist ja der Heimplatz von Christoph Baumgartner und Nicolas Seiwald, auch Marcel Sabitzer oder Konrad Laimer haben auf dieser Wiese, sie gilt als die beste in Deutschland, jahrelang ihr Geld verdient.

Um 17.45 Uhr stieg die Abschlusspressekonferenz, anwesend waren Teamchef Ralf Rangnick sowie die Hausherren Baumgartner und Seiwald. Der Chef sagte: "Wir brauchen heiße Herzen auf dem Platz, aber in jeder Situation auch einen kühlen Kopf." Die Untergebenen stimmten zu.

Es könnte ein historisches Fußballmatch werden, denn noch nie hat eine Auswahl des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) ein EM-Viertelfinale geschmückt. Aber es gibt wenig, das gegen einen Erfolg Österreichs spricht. Das beste Argument für ein Weiterkommen ist der Zustand der Mannschaft. Alles läuft wie am Schnürchen, die Spieler sind fokussiert, wissen, was sie können. Teamchef Ralf Rangnick hob die Mentalität, für die nicht zuletzt er selbst gesorgt hat, hervor. "Die Energie, die wir auf den Platz bringen, ist das, was uns bisher zu einer besonderen Mannschaft gemacht hat."

Im Training geht es manchmal hierhin und manchmal dorthin. In welche Richtung es bei der EM für Österreich geht, weist sich am Dienstag in Leipzig. APA/GEORG HOCHMUTH

Abgesehen davon wurde das Team durch äußere Umstände kaum gestresst, lange Reisen blieben ihm bei der EM erspart. Vom Teamquartier nach Leipzig sind es 175 Kilometer. Die EM erinnert ein bisserl an die ganz normale österreichische Bundesliga. Andere Nationen müssen praktisch permanent quer durch Deutschland fliegen. Seit dem 3:2 gegen die Niederlande ist zudem eine Woche vergangen, das ist ausreichend Zeit, um zu regenerieren, sich wieder aufzubauen.

Eine STANDARD-Startelf

Es ist eine Tradition bei der EM, dass der STANDARD Herrn Rangnick eine Aufstellung vorschlägt. Das ist ganz unverbindlich und möglicherweise eine kleine Grenzüberschreitung, denn der Teamchef kennt sich besser aus, ist ein absoluter Fachmann. Aber was soll's, Rangnick hat Humor, ist ein Teamplayer, hört sich andere Meinungen zumindest an. Die Empfehlung schaut so aus: Patrick Pentz im Tor, Stefan Posch, Kevin Danso, Philipp Lienhart und Alexander Prass in der Viererkette, Nicolas Seiwald und Konrad Laimer im zentralen Mittelfeld, vorn Romano Schmid, Christoph Baumgartner und Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic als Solospitze. Dazu kann man eigentlich nicht Nein sagen.

Christoph Baumgartner hat noch in jedem Spiel dieser EM überzeugt. IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO

Die Türkei ist als Gruppenzweiter nach Leipzig gekommen. 3:1 gegen Georgien, 0:3 gegen Portugal, 2:1 gegen Tschechien in langer Überzahl. Die Leistungen sind in der Heimat zunächst kritisch aufgenommen worden, allerdings keimt nun doch Euphorie. Man will mehr. Ein Stimmungstöter ist der Ausfall des gelbgesperrten Hakan Calhanoglu, er ist der Taktgeber, die Seele, der Kapitän. Gegen Österreich kann er nicht den Unterschied ausmachen.

Rachegelüste nach dem 1:6 im Testspiel zu Wien im vergangenen März sind offiziell kaum vorhanden. "Die Österreicher sind eine Mannschaft, die sehr hart spielt und viel Druck ausübt. Ich sehe das Spiel nicht als Möglichkeit zur Rache. Es ist ein neues Spiel", sagte Zeki Celik, Verteidiger der AS Roma. Teamchef Vincenzo Montella, ein Italiener, glaubt das auch. Mediale Kritik im Zusammenhang mit der Einsatzzeit von Jungstar Adar Güler, der gegen Portugal nicht spielen durfte, lässt "Aeroplanino", wie der Coach seit seiner Zeit als Stürmer vor allem der Roma in Anspielung an seine Jubelgesten genannt wird, recht kalt. "Wir sind zu einer Einheit geworden und werden uns nicht ablenken lassen."

Arda Güler von Real Madrid ist der erst 19-jährige Abgott der türkischen Fans. AFP/OZAN KOSE

Die Österreicher haben im Training Elfmeterschießen geübt. Da sie ausreichend Schmalz im Gehirn haben, wissen sie, dass es in einem K.-o.-Spiel um alles oder nichts geht. Die einzige Alternative zum Siegen ist Fliegen. An der Herangehensweise ändert das praktisch nichts. "Wir schauen auf uns", sagen alle. Im Stadion werden die türkischen Fans in der Mehrheit sein. Auch das schreckt keinen. "Wir selbst sind extrem leidenschaftlich", sagte Laimer.

Das angepeilte Viertelfinale findet am Samstag in Berlin statt. Gegen Rumänien oder die Niederlande. Die Anreise aus dem Grunewald würde nur 20 Minuten dauern. (Christian Hackl aus Leipzig, 2.7.2024)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zum EM-Achtelfinale:

Österreich – Türkei (Stadion Leipzig, 21.00 Uhr/live Servus TV, SR Soares Dias/POR). Der Aufsteiger spielt im Viertelfinale am Samstag (21.00 Uhr) in Berlin gegen den Sieger aus Rumänien - Niederlande (Dienstag, 18.00 Uhr, München)

Österreich: 13 Pentz (Bröndby IF/9 Länderspiele) - 5 Posch (Bologna/35/1 Tor), 4 Danso (RC Lens/22/0), 15 Lienhart (SC Freiburg/23/1), 16 Mwene (FSV Mainz/14/0) - 20 Laimer (Bayern München/39/4), 6 Seiwald (RB Leipzig/27/0) - 18 Schmid (Werder Bremen/14/1), 19 Baumgartner (RB Leipzig/41/16), 9 Sabitzer (Borussia Dortmund/81/18) - 7 Arnautovic (Inter Mailand/115/37)

Ersatz: 1 Lindner (Union Saint-Gilloise/37), 12 Hedl (SK Rapid/1) - 2 Wöber (Borussia Mönchengladbach/27/0), 14 Querfeld (SK Rapid/3/0), 8 Prass (Sturm Graz/8/0), 21 Daniliuc (Red Bull Salzburg/3/0), 10 Grillitsch (TSG Hoffenheim/46/1), 17 Kainz (1. FC Köln/28/1), 22 Seidl (SK Rapid/4/0), 24 Weimann (West Bromwich/25/2), 26 Grüll (SK Rapid/5/0), 11 Gregoritsch (SC Freiburg/58/15), 25 Entrup (TSV Hartberg/3/1)

Es fehlen: 23 Wimmer (VfL Wolfsburg/15/1 - gesperrt), 3 Trauner (Feyenoord Rotterdam/13/2 - Muskelverletzung im Oberschenkel)

Türkei: 1 Günok (Besiktas/31) - 18 Müldür (Fenerbahce/26/2), 14 Bardakci (Galatasaray/10/1), 3 Demiral (Al-Ahli/47/2), 20 Kadioglu (Fenerbahce/18/1) - 22 Ayhan (Galatasaray/61/5), 15 Özcan (Borussia Dortmund/20/0) - 17 Kahveci (Fenerbahce/32/2), 8 Güler (Real Madrid/10/2), 19 Yildiz (Juventus Turin/10/1) - 21 Yilmaz (Galatasaray/18/2)

Ersatz: Bayindir (Manchester United/10), Cakir (Trabzonspor/27) - 2 Celik (AS Roma/47/2), 13 Kaplan (Ajax Amsterdam/0), 5 Yokuslu (West Bromwich Albion/41/1), 6 Kökcü (Benfica Lissabon/31/2), 16 Yüksek (Fenerbahce/16/1), 9 Tosun (Besiktas/52/21), 7 Aktürkoglu (Galatasaray/32/6), 11 Yazici (Lille/45/3), 24 Kilicsoy (Besiktas/2/0), 25 Akgün (Leicester City/9/2), 26 Yildirim (Stade Rennes/3/2)

Es fehlen: 4 Akaydin (Panathinaikos Athen/9/0 - gesperrt), 10 Calhanoglu (Inter Mailand/89/19 - gesperrt)