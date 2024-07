Fally Mayulu (re) verlässt Rapid und die Bundesliga. APA/GERD EGGENBERGER

Wien/Bristol – Der Wechsel von Fally Mayulu zum englischen Fußball-Zweitligisten Bristol City ist perfekt. Der neue Arbeitgeber des 21-jährigen Stürmers einigte sich mit dem SK Rapid auf die Transfermodalitäten, wie beide Klubs am Montag verlauteten. Der Franzose, der für die Wiener in 35 Pflichtspielen elfmal getroffen hatte, unterzeichnete bei Bristol einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag. Die Wiener hatten Mayulu im Sommer 2023 ablösefrei von Blau-Weiß Linz geholt.

"Das Angebot aus der auch wirtschaftlich sehr attraktiven zweithöchsten englischen Spielklasse wollte er unbedingt annehmen. Auch für uns sind die ausverhandelten Ablösemodalitäten nun so gestaltet, dass wir Fally keine Steine mehr in den Weg legen wollten", sagte Rapids Sportchef Markus Katzer. Kolportiert wurde, dass Rapid um die 3,5 Millionen Euro für den Angreifer erhalten soll.

Für die frei gewordene Position habe man mehrere potenzielle Zugänge im Auge. "Ich bin optimistisch, dass wir in dem Zusammenhang bereits in einigen Tagen einen Vollzug vermelden können", kündigte Katzer an. (APA, 1.7.2024)