Liebe Leserin, lieber Leser,

über das "Pornoschauen" wird wenig gesprochen. Es ist ein Tabuthema. Das ist ein Problem, schließlich verfallen immer mehr Menschen dem frei zugänglichen Konsum, bis das reale Leben darunter zu leiden beginnt. Hinzu kommt eine Versorgungslücke im staatlichen Beratungsangebot und so lösen vor allem Männer mit Redebedarf und nicht ausgelebten Fantasien einen Boom der KI-Freundinnen aus. Leider herrschen auch in der virtuellen Welt, genau wie in der Pornoindustrie, vermehrt Gewaltfantasien und ein veraltetes Frauenbild vor. Der STANDARD hat mit der systemischen Sexualberaterin Theresa Lachner über Missverständnisse und die fehlende, faktenbasierte Auseinandersetzung in der dazugehörigen Diskussion gesprochen.

Eigentlich ist es eines der großen Versprechen von E-Autos: Da ihr Aufbau deutlich einfacher ist als der eines Verbrenners, sollte eigentlich auch der Wartungsaufwand deutlich geringer sein. Es braucht keinen Ölwechsel und sie verwenden deutlich weniger bewegliche Teile, die sich abnutzen können. Klingt logisch, ist aber trotzdem nicht so, wie eine aktuelle Untersuchung zeigt. Und das liegt an einem einzelnen Bereich.

Das und mehr lesen Sie heute im Web-STANDARD. Wir wünschen spannende Lektüre!

Sexualberaterin glaubt, "dass mehr Menschen Pornos schauen als die Europameisterschaft"

Das größte Problem bei E-Autos ist die viele Software

Bezahlmodell auf Facebook und Instagram bricht EU-Wettbewerbsregeln

Windows 11: Neues Update macht die Taskleiste kaputt und führt zu ständigen Neustarts

Apple will Airpods künftig mit Kameras ausstatten

Supersport statt superbillig: BYD testet E-Auto am Nürburgring