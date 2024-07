Ein Flashmob mit Rubikwürfel-Begeisterten in Budapest zum 50-jährigen Jubiläum des "Zauberwürfels". AFP/FERENC ISZA

Die schlechte Nachricht zuerst: Die idiotensichere Lösung, wie sich jeder Rubikwürfel knacken lässt, hat nichts mit Kreativität zu tun, sondern ist eine längere Abfolge von Regeln, die einem Kochrezept (in der Fachsprache: Algorithmus) ähnelt und am Ende dieses Textes skizziert werden soll.

An der Faszination für den Kubus aus Kunststoff, der vor 50 Jahren seinen globalen Siegeszug antrat, ändert das nichts. Neben dem richtigen Lösungsweg ist das wohl größte Mysterium um den Rubikwürfel, dass er überhaupt existiert. Ein Objekt, dessen Teile in so viele Richtungen drehbar sind, müsste dem gesunden Hausverstand nach eigentlich auseinanderfallen. Generationen von Kindern rätselten, welche mysteriösen Kräfte das sonderbare Gerät in seinem Innersten zusammenhalten.

Allen, die bisher noch nicht selbst nachgesehen haben, soll der Gewaltakt des Auseinanderbrechens hiermit erspart werden: Die verblüffende Beweglichkeit des Würfels auf verschiedenen Achsen lässt sich nur erreichen, weil der Großteil der Steine gar nicht fest miteinander verbunden ist, sondern nur von benachbarten Steinen durch Einklemmen am Platz gehalten wird. Allein die Mittelsteine sind über ein Kreuz miteinander verbunden.

Der erste Prototyp des Rubikwürfels hatte noch nicht die klassische 3x3-Form und wurde von Gummiringen zusammengehalten. Beyond Rubik's Cube Exhibition

Begeisterung für geometrische Modelle

Erfunden hat ihn vor 50 Jahren, also im Jahr 1974, der ungarische Universitätsprofessor Ernő Rubik, der an der Budapester Hochschule für angewandte Kunst unterrichtete. In diesem Jahr entstand der erste Prototyp, der für seine Studierenden gedacht war. (Der wundersame Zusammenhalt der Komponenten wurde damals noch durch Gummiringe erreicht.) Es handelte sich damals noch um eine kleinere Version mit vier Flächen pro Seite. Ein Jahr darauf folgte die Anmeldung zum Patent, 1979 landete eine Kunststoffversion in den Läden. Rubik suchte keineswegs, sich mit seinem Namen zu verewigen. Er nannte das Objekt anfangs noch "Magic Cube". In seinem Buch Cubed von 2020 schreibt er, ihm sei es nur um die Begeisterung für den Bau von geometrischen Modellen gegangen.

In den 80er-Jahren erlebte das Puzzle einen beispiellosen Hype, der später wieder abflaute, sich aber dennoch in hunderten Millionen verkaufter Exemplare niederschlug. Rubikwürfel gibt es in tausenden Varianten. Der teuerste ist der Masterpiece-Cube, der aus Gold und Edelsteinen besteht und 1995 2,5 Millionen Dollar wert war. Der größte ist 30 Meter hoch, eine Tonne schwer und muss ferngesteuert werden.

Geschwindigkeitsrausch

Der Würfel war lange Zeit fixes Inventar von Kinderzimmern, doch wer auf eigene Faust und ohne Plan versuchte, ihn zu lösen, riskierte eine vorprogrammierte Enttäuschung. Es gibt in Summe 43.252.003.274.489.856.000 (43 Trillionen) mögliche Farbkombinationen, die sich durch Drehen ineinander umwandeln lassen. Die Wahrscheinlichkeit, durch zufälliges Probieren auf die richtige Lösung zu kommen, ist leider sehr gering.

Den aktuellen Weltrekord für das Lösen eines Rubikwürfels hält Max Park. Er wurde am 11. Juni 2023 aufgestellt. Max Park

Für die Lösung des Rubikwürfels braucht es also ein Rezept, für Menschen wie Roboter. Es gibt verschiedene erfolgreiche Algorithmen, die allerdings gewissen Einschränkungen unterliegen. Im Jahr 2010 ließ sich mathematisch beweisen, dass manche besonders komplizierte Konstellationen der Flächen zumindest 20 Rotationen benötigen. Das ist das im Allgemeinen erreichbare Optimum. Aufgrund der großen Anzahl der Möglichkeiten handelt es sich um einen Beweis, bei dem auch Computermethoden zum Einsatz kamen.

Nach dem Ende der Modeerscheinung blieb das Lösen von Rubikwürfeln als Sport erhalten, sowohl zwischen geschickten Menschen, als auch zwischen den besten Lösungsrobotern. Tatsächlich konnten maschinelle Lösungen des Rubikwürfels lange Zeit nicht mit Menschen mithalten. Noch Anfang 2011 brauchte der schnellste Roboter 15 Sekunden, um den Würfel zu lösen. Menschen waren damals deutlich schneller. Heute liegt der menschliche Weltrekord bei atemberaubenden 3,13 Sekunden. Doch Roboter haben den Menschen hier längst eingeholt.

Wettkampf der Algorithmen

Einer, der sich seit vielen Jahren mit Lösungsrobotern für den Rubikwürfel auseinandersetzt, ist der am Institute of Science and Technology Austria (Ista) forschende Elias Frantar. Der Wissenschafter, der sich in seiner professionellen Karriere mit der Optimierung von großen Sprachmodellen im erweiterten Dunstkreis des bekannten ChatGPT beschäftigt und etwa zeigte, wie sich deren Rechenaufwand ohne signifikanten Qualitätsverlust reduzieren lässt, baut seit vielen Jahren Roboter, die den Zauberwürfel lösen können.

Frantar hält auf diesem Gebiet einige Rekorde und seine Videos davon haben Millionen Views gesammelt. Besonders stolz ist er auf seine Lösung für einen unmodifizierten Rubikwürfel, der von Greifarmen gehalten werden muss und nicht an sechs Punkten fixiert ist.

Der schnellste Roboter, der einen unmodifizierten Rubikwürfel löst, wurde von Elias Frantar aus Lego gebaut. Er braucht dafür im Schnitt 1,9 Sekunden. Elias Frantar

"Man muss hier zwischen verschiedenen Arten von Robotern unterscheiden", sagt Frantar. Die bekannteren Modelle würden sich auf allen sechs Seiten mit den Mitten der Würfel verbinden. "Das ist unglaublich effizient, weil man jede Seite zu jedem Zeitpunkt direkt drehen kann", erklärt Frantar. Das sei derzeit die schnellste Art von Robotern. "Bei dieser Klasse kommt es, würde ich sagen, aktuell primär auf die Geschwindigkeit der Motoren an, weil die Mechanik relativ simpel und mit Standardlösungsalgorithmen vollständig kompatibel ist."

Roboter, die wie Menschen greifen

Frantar interessiert sich allerdings besonders für andere Kategorien, sogenannte Greifroboter, die den Würfel wirklich ähnlich wie ein Mensch halten müssen. Das macht auch die Lösungsmethoden komplexer, alles Faktoren, die zur Lösungszeit zählen. "Die Anfangsposition wird per Kamera ermittelt und das wird zur Gesamtzeit dazugezählt", betont Frantar. "Das Erkennen und Berechnen der Lösung muss also sehr schnell sein." All diese Methoden entwickelt Frantar selbst.

Der aktuelle Weltrekord einer Maschine zur Lösung des Rubikwürfels. Mitsubishi Electric - Global

Frantar, der als Kind erstmals mit einem Rubikwürfel in Kontakt kam, ist auch im händischen Lösen des Würfels gut geübt. 20 bis 30 Sekunden brauche er. "Für Laien mag das schnell sein, im Vergleich mit der Weltspitze ist das sehr langsam", gesteht Frantar. Diese brauche im Schnitt etwa fünf Sekunden. Für Frantar hatte die Beschäftigung damit durchaus entscheidenden Einfluss auf seine Karriere. "Das war einer der Motivationsgründe für mich, auf die HTL zu gehen und dort Informatik und Programmieren zu lernen", sagt der Forscher.

Die robotischen Lösungen für den klassischen Rubikwürfel seien relativ ausgereizt, betont er. Das Verwenden sehr starker Motoren erfordert, die Würfel sehr fest zu verschrauben, sodass sie händisch nicht mehr gut drehbar wären. "Andernfalls würden sich die Mittelsteine durchdrehen", erklärt Frantar. Davon gebe es sogar Videos. Bei den extrem schnellen Sechs-Achsen-Lösern sehe man auch, dass sie von Glasboxen umgeben seien: "Wenn es die Würfel zerreißt, ist das potenziell gefährlich."

Elias Frantar an seiner Arbeitsstätte, dem ISTA. ISTA

Kleine Verbesserungen möglich

Beim aktuellen Geschwindigkeitsrekord mit einer Maschine des Unternehmens Mitsubishi sieht Frantar noch etwas Potenzial. Bei den letzten Rekorden mit Sechs-Achsen-Robotern sei hauptsächlich auf leistungsfähige Motoren gesetzt worden. "Die Algorithmik wurde hier eher ignoriert, weil die Motoren so schnell sind", sagt Frantar. In seine eigenen Algorithmen habe er beispielsweise die Möglichkeit zwei Seiten gleichzeitig zu drehen direkt integriert. Dies führe zu Lösungen, die im Schnitt nur 14 bis 16 statt 18 bis 20 Züge erfordern. "Entsprechend vermute ich, dass es noch zumindest zehn bis zwanzig Prozent schneller gegangen wäre", sagt Frantar. Er selbst nutzt für seine Roboter großteils keine Hochleistungskomponenten, sondern Lego. Das habe er auch bei seinen ersten Prototypen als Teenager so gemacht und seither beibehalten.

Weniger ausgereizt sind Roboter für alternative Rubikwürfel aus mehr oder weniger Steinen als die klassische Variante. Sie lassen sich nicht an den Mittelsteinen fixieren und seien deshalb für Maschinen schwerer zu bewegen. "Nur für die wenigsten alternativen Rubikwürfel gibt es bisher optimierte Roboter und meines Wissens sind hier Menschen immer noch besser." Er selbst hat bereits mit 2x2-Würfeln experimentiert und arbeitet an einer Maschine zu deren Lösung.

Ernő Rubik im Jahr 2024. Er erfreut sich nach wie vor an seiner Erfindung. AFP/ATTILA KISBENEDEK

Ernő Rubik hat also mit seiner Erfindung Frantars Leben nachhaltig geprägt. Vielen Menschen erging es ähnlich. Rubik ist sich des Effekts seines Würfels bewusst. Er, der mit seiner Erfindung Millionen verdient hat, freut sich, "etwas Gutes für die Menschen getan zu haben", wie er in einem Interview in diesem Jahr erklärte. Das sei für ihn befriedigender als das "Pensionsgeld", das er dadurch verdient habe. (Reinhard Kleindl, 7.7.2024)