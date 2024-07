Hier sind die Mediennews vom Montag:

Fußball-EM lässt bei Servus TV die Rekorde purzeln - Die erste Hälfte des Österreich-Spiels gegen die Niederlande hatte einen Marktanteil von 70 Prozent. Der Sender überholte im Juni erstmals ORF 1

Gute Quoten: Servus TV punktet mit der EM. Servus TV/Screenshot

Netflix lässt Katzen explodieren, Amazon macht auf "Ben Hur": Serienhighlights im Juli - "Paris Police 1905", "Exploding Kittens", "Sprint", "Der Mann mit 1000 Kindern", "Kleo", "The Veil", "Those About to Die" und "Time Bandits" als Serie

TV-Quoten im Juni: Servus TV dank Fußball-EM erstmals vor ORF 1 - Der Salzburger Privatsender verdoppelte seinen Marktanteil. Ein Plus bei ORF 1 traf ein Minus bei ORF 2

Neue Ära für "Ballesterer": "Der Fußball ist aus seiner engen Ecke ausgebrochen" - Jakob Rosenberg war zwölf Jahre Chefredakteur des Fußballmagazins "Ballesterer", jetzt übernehmen Nicole Selmer und Moritz Ablinger – Bilanz und Ausblick

Spiel, Satz und Kitsch: "Perfect Match" über Steffi Graf und André Agassi auf Amazon Prime - Es sind diese Gegensätze, auf die es Regisseur Florian Gallenberger abgesehen hat und an denen er sich zwar lustvoll, aber allzu klischeehaft abarbeitet

EU-Ratspräsidentschaft werde "keinen großen Schaden" anrichten, sagt Ungarn-Experte Bock - Andreas Bock vom European Council of Foreign Relations sieht in "ZiB 2"-Interview "durchaus Spielraum für Einfluss"

"Clockwork Orange", Spiras "Alltaggsgeschichte", "Der Mann, den sie Pferd nannten": TV-Tipps für Montag - "Touristenboom in Kroatien – Aufschwung oder Ausverkauf?", "Columbo: Doppelter Schlag", "Kulturmontag" - Mit Radiotipps

