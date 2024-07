Sebastian Ofner scheiterte denkbar knapp. AFP/ANDREJ ISAKOVIC

London – Sebastian Ofner ist beim Rasenklassiker in Wimbledon nach langem Kampf in der ersten Runde ausgeschieden. Der 28-jährige Steirer, der beim Grand-Slam-Turnier in London als einziger österreichischer Tennisprofi im Hauptfeld vertreten war, musste sich am Montag dem Australier Aleksandar Vukic in einem Fünf-Satz-Krimi nach 3:49 Stunden mit 7:6(9),4:6,4:6,6:3,6:7(8) geschlagen geben. Damit verpasste Ofner ein Zweitrundenduell gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz.

Zuletzt hatte Ofner mit einem Finaleinzug in Mallorca noch reichlich Selbstvertrauen gesammelt. Österreichs Nummer eins, im ATP-Ranking derzeit auf Platz 45, schied auf dem "heiligen Rasen" in Wimbledon damit wie schon im Vorjahr zum Auftakt aus, die Entscheidung fiel dieses Mal in einem Zehn-Punkte-Tiebreak. Ofner gelangen zwar 24 Asse, allerdings schlug er auch 74 unerzwungene Fehler.

Alcaraz hatte sich kurz zuvor gegen den Qualifikanten Mark Lajal aus Estland mit 7:6(3),7:5,6:2 durchgesetzt. Dabei spielte der Weltranglisten-Dritte aus Spanien aber erst im dritten Satz seine Dominanz aus.

Rutschiger Untergrund

Aufgrund von Anreiseproblemen tags zuvor ging der rot-weiß-rote Hoffnungsträger ohne ein einziges Training an der Church Road in sein Auftaktspiel. Sowohl Ofner als auch Vukic agierten im ersten Satz bei eigenem Service auf dem schnellen Untergrund souverän. Beim Stand von 5:5 rutschte Ofner aus und stand nach kurzer Verschnaufpause wieder auf. Unbeeindruckt davon verwandelte der Steirer im Tiebreak seinen dritten Satzball zum 11:9, nachdem er zuvor zwei abgewehrt hatte.

Im zweiten Satz gelang Vukic, der Ofner im April im Marrakesch-Achtelfinale knapp besiegt hatte, das erste Break des Spiels zum 4:3. Ofner leistete sich auf dem gut besuchten Court 7 einige Eigenfehler und Griff sich beim Stand von 3:5 kurz an den linken Knöchel. Kurz darauf fixierte der Eastbourne-Halbfinalist den Satzausgleich.

Der dritte Durchgang begann für Ofner vielversprechend. Beim Stand von 1:0 vergab Ofner allerdings zwei Breakchancen. Vukic machte es besser und nahm seinem Gegenüber das Service zum 1:2 ab. Mit einem wuchtigen Vorhand-Winner gelang Ofner aber direkt das Rebreak. Das Szenario wiederholte sich kurz darauf: Ofner konnte zwei Breakbälle nicht nutzen, Vukic war bei seiner einzigen Chance hingegen eiskalt. Dem Australier gelang mit dem Satzgewinn eine Vorentscheidung, Ofner haderte mit der großen Anzahl an Eigenfehlern (15:5).

Matchball hier, Matchball da

Vukic rutschte zu Beginn des vierten Satzes unglücklich weg und blieb mit Schmerzen rund eine Minute auf dem Rücken liegen. Der Weltranglisten-69. konnte aber ohne größere Einschränkungen weiterspielen. Es folgten vier Breaks in Folge, ehe Ofner auf 5:2 davonzog. Der ÖTV-Profi zeigte Kampfgeist und erspielte sich einen Entscheidungssatz. In diesem sicherte er sich das Break zum 2:1, ein lauter Jubelschrei war im All England Lawn Tennis and Croquet Club zu vernehmen.

Ofner blieb weiter druckvoll, riskierte viel und brachte seine Aufschläge zum 3:1 sowie 4:2 durch. Beim Stand von 4:3 rutschte Vukic erneut weg und schrie laut auf. Nach einer kurzen Pause ging es weiter, Vukic glich direkt zum 4:4 aus. In einer dramatischen Schlussphase holte sich Ofner erneut das Break zum 5:4, servierte zum Sieg und vergab einen Matchball. Mit einem Doppelfehler war das Spiel aber wieder ausgeglichen. Im entscheidenden Tiebreak hatte der Australier die besseren Nerven, der seinen zweiten Matchball verwandelte.

Osaka siegt und beschenkt Tochter Shai

Erfolgreiche Rückkehr für Naomi Osaka: Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan hat bei ihrem ersten Auftritt in Wimbledon seit 2019 einen Auftakterfolg bejubelt. Die 26-Jährige, die nach ihrer Babypause im Frühjahr ihr Comeback feierte, kämpfte sich gegen Diane Parry aus Frankreich mit 6:1, 1:6, 6:4 durch.

"Es fühlt sich wie ein Traum an", sagte Osaka, die mit dem Sieg auch ihrer kleinen Tochter Shai eine Freude bereitete: "Sie wird am Dienstag ein Jahr alt, es wird ein sehr aufregender Tag."

Im bisherigen Verlauf ihrer erfolgreichen Karriere war Osaka mit dem Rasenturnier nicht warm geworden. Sie steht nun bei fünf Matchsiegen in Wimbledon. Ihre größten Erfolge feierte Osaka in New York (2018, 2020) und Melbourne (2019, 2021). Zuletzt hatte sie schon mit einem starken Auftritt bei den French Open gegen die spätere Turniersiegerin Iga Swiatek aus Polen angedeutet, dass mit ihr wieder zu rechnen ist.

Die Nummer drei des Turniers Aryna Sabalenka aus Belarus kann wegen einer Schulterverletzung nicht in Wimbledon antreten. Nach einem letzten Versuch im Training musste sie am Montagnachmittag das Handtuch werfen. Sie hätte wenig später gegen die US-Amerikanerin Emina Bektas ihr erstes Match bestreiten sollen. Statt ihr spielte Erika Andrejewa (RUS). (APA, sid, red, 1.7.2024)

Ausgewählte Erstrundenergebnisse aus Wimbledon (50 Mio. Pfund Preisgeld, Rasen)

MÄNNER: Aleksandar Vukic (AUS) - Sebastian Ofner (AUT) 6:7(9),6:4,6:4,3:6,7:6(8)

Carlos Alcaraz (ESP-3) - Mark Lajal (EST) 7:6(3),7:5,6:2

Casper Ruud (NOR-8) - Alex Bolt (AUS) 7:6(2),6:4,6:4

Grigor Dimitrow (BUL-10) - Dusan Lajovic (SRB) 6:3,6:4,7:5

Ugo Humbert (FRA-16) - Alexander Schewtschenko (KAZ) 6:1,4:6,7:6(2),6:7(3),6:1

FRAUEN: Jasmine Paolini (ITA-7) - Sara Sorribes Tormo (ESP) 7:5,6:3

Maria Sakkari (GRE-9) - McCartney Kessler (USA) 6:3,6:1

Madison Keys (USA-12) - Martina Trevisan (ITA) 6:4,7:6(4)

Daria Kasatkina (RUS-14) - Zhang Shuai (CHN) 6:3,6:0