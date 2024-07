Feuerwehreinsatz in Waldkirchen a.d. Thaya. APA/BFK WT/ST. MAYER

Waldkirchen a.d. Thaya – Nach dem schweren Hagelunwetter im nördlichen Waldviertel vom Sonntag haben die Verantwortlichen drei weitere Ortschaften zum Katastrophengebiet erklärt. Damit sind sieben Dörfer der Gemeinden Waldkirchen an der Thaya und Dobersberg betroffen, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya in der Nacht auf Dienstag mitteilte.

Neben bisher Waldkirchen, Gilgenberg und Rappolz in Waldkirchen a.d. Thaya sowie Lexnitz in Dobersberg sind nun auch Waldhers (Gemeinde Waldkirchen an der Thaya), Reibers und Brunn bei Dobersberg (beide Gemeinde Dobersberg) Katastrophengebiet. Dienstagfrüh sollen die Aufräumarbeiten fortgesetzt werden. Rund 100 Feuerwehrleute sollen im Einsatz sein. (APA, 2.7.2024)