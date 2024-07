Das Interesse an den Tonstudios in der Nachbarschaft führte bei pensioniertem Berliner Pfarrer zu einem neuen Job in der Filmbranche – Dritte Staffel startet am 11. Juli

Wien/Hollywood – Der Berliner Altpfarrer Bernhard Lütkemöller synchronisiert im Ruhestand den Papst – in der Netflix-Serie Vikings: Valhalla. Er sei durch Zufall an den Job gekommen, sagte der 70-Jährige am Montag der deutschen Katholischen Nachrichten-Agentur. Die Tonstudios lägen neben seinem Seniorenstift in Berlin. Weil er sich für die Studiotechnik interessierte, habe er eines Tages seine Visitenkarte dort abgegeben, um sie bei Gelegenheit besichtigen zu dürfen.

Sam Corlett als Leif Eriksson und Leo Suter als Harald Sigurdsson in "Vikings: Valhalla". Foto: Netflix

Als dann das Studio jemanden brauchte, der fließend Latein spricht und versteht, sei er prompt angerufen worden. Zunächst sei er als Berater und Übersetzer für die Sprecher lateinischer Filmsequenzen tätig gewesen, erklärte er. Dann sollte er in der Serie Vikings: Valhalla, die zum Ende der Wikingerzeit spielt, die Stimme von Papst Johannes XIX. bei einer Audienz des Königs Knut im 11. Jahrhundert synchronisieren.

Am 11. Juli startet die dritte und vorerst letzte Staffel des Erfolgsformats beim Streamingdienst Netflix. Lütkemöller ist in der zweiten Folge zu hören. Anschauen will er sich die Serie nach eigenen Worten aber nicht – er habe keinen Netflix-Zugang, sagte der Pfarrer. (APA, dpa, 2.7.2024)