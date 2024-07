Die Beantwortung von "Warum ist das Gras grün und der Himmel blau" wird einfacher beantwortet wie Fragen, bei denen manche Erwachsene nur rot anlaufen: "Woher kommen Kinder? Warum habe ich einen Penis und meine Schwester nicht?" Wie erklärt man einem Kind solche Sachen? Und bitte kommen Sie nicht daher mit "wenn Papa und Mama sich lieb haben" oder dass der Storch die Kinder bringt. (come on... Sie sind hoffentlich reif genug, um solche Phrasen nicht nutzen zu müssen...)

Nutzen Sie/Haben Sie die Wörter genutzt, die dafür da sind (Vulva, Penis) oder eigenartige Umschreibungen genutzt, zum Beisspiel "das da unten". Wie sehr erklären Sie Ihrem Kind solche Sachen und wie oft werden Sie rot/beschämt?

Setzten Sie bei Ihrem Kind auch Grenzen, wenn Sie nackt sind und nicht möchten, dass das Kind Sie nackt sieht (was ok ist, dadurch lernt das Kind auch Grenzen zu ziehen).

Kleiner Hinweis: Es gibt einen Unterschied zwischen der kindlichen Sexualität (es geht um den eigenen Körper) und erwachsene Sexualität (Fortpflanzungtrieb und so). Penis beziehungsweise Vulva sind genauso Körperteile wie Arm, Auge, Finger, Zunge. Nur bei Erwachsene wegen Masturbation und Sex behaftet.

