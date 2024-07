Das Waldviertel, die strukturschwächste Region in ganz Österreich. Landflucht. Betriebe sperren zu, die öffentlichen Verkehrsmittel sind kaum vorhanden, ohne Auto geht nix. Wie würden Sie das Waldviertel attraktiver machen, um das Waldviertel in das 21. Jahrhundert zu befördern? Beachten Sie, dass es viele kleine, verstreute Dörfer gibt.

Ich zum Beispiel würde die Zugstecke Zwettl und Waidhofen reaktivieren, sodass eine Anbindung an Wien gibt.

