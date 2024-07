Athen – Griechische Feuerwehrleute kämpfen am Dienstag den zweiten Tag in Folge gegen einen Waldbrand auf der Insel Kos. Hunderte Touristen und Einheimische wurden über Nacht evakuiert, konnten aber mittlerweile in ihre Hotels und Häuser zurückkehren. Als das Feuer in der Nacht den Küstenort Kardamaina erreichte, suchten die Menschen Zuflucht in einem Sportzentrum und anderen Einrichtungen, sagte Christos Efstratiou, stellvertretender Gouverneur der Dodekanes-Inselgruppe, gegenüber Reuters.

Das Feuer war am Dienstagmorgen abgeklungen, sodass die Menschen zurückkehren konnten, und es gab keine Schäden an Gebäuden, sagte Efstratiou. Mehr als 100 Feuerwehrleute, die von einem Hubschrauber unterstützt wurden, kämpfen laut der Feuerwehr noch immer gegen den Brand, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Dutzende Waldbrände waren über das Wochenende in ganz Griechenland ausgebrochen, darunter zwei in der Nähe der Hauptstadt Athen. IMAGO/Marios Lolos

Am Wochenende waren in ganz Griechenland dutzende Brände ausgebrochen, darunter zwei in der Nähe der Hauptstadt Athen. Premierminister Kyriakos Mitsotakis warnte am Montag vor einem gefährlichen Sommer mit Waldbränden infolge der anhaltenden Dürre. Rettungskräfte, die von wasserführenden Flugzeugen unterstützt wurden, kämpften am Dienstag auch auf der Insel Chios und auf Kreta mit der Eindämmung von Waldbränden. Waldbrände sind in dem östlichen Mittelmeerland keine Seltenheit. Doch das heißere, trockenere und windigere Wetter, das laut Forschenden mit den Auswirkungen des Klimawandels zusammenhängt, hat sie häufiger und intensiver gemacht. (Reuters, red, 2.7.2024)