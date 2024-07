User:in "Frau Schauer will es wissen" möchte diese Frage mit der STANDARD-Community diskutieren

Ich baue mit einer Freundin ein Regal auf, dafür braucht man Nubsis. Sie sagt, es seien Pinöckel und jeder wüsste davon.

In jedem Haushalt gibt es sie, aber offenbar haben sie für jeden eine andere Bedeutung. Was sind Pinöckel, Pinuckel, Nopse, Nubsis & Co. bei Euch daheim?

Eröffnen Sie Ihr eigenes Forum hier