Eine geleakte Render-Ansicht des Pixel 9. X/@Onleaks

Google ist bekannt dafür, sich mit seinen Smartphones und dem damit verbundenen Gesamtpaket aus Soft- und Hardware von der Konkurrenz abzusetzen. Nach der auf 13. August vorverlegten Präsentation der neuen 9er-Serie – in den vergangenen Jahren erfolgte die Vorstellung meist im Oktober – folgen nun auch Leaks zur Hardware: So soll das Pixel 9 etwa mit demselben Display wie das kommende iPhone 16 Pro ausgestattet werden. Ein geleaktes Video zeigt das Smartphone außerdem in Pink und mit ungewöhnlich abgerundeten Kanten.

Display auf iPhone-Niveau

Google scheint beim Pixel 9 dem Trend zu knalligeren, helleren Displays zu folgen: Bereits die Pixel-8-Reihe verwendete mit "Actua" bzw. "Super Actua" OLED-Displays von Samsung. Diese boten 120 Hz und eine maximale Helligkeit von 2000 bzw. 2400 Nits (zum Vergleich: Das iPhone 15 Pro Max bietet maximal 2000 Nits). Damit konnte Google erstmalig Samsung und Apple in Sachen Displayqualität und -performance zumindest einholen.

Das Pixel 9 soll ebenfalls ein Samsung-Display bekommen, berichtet die koreanische ETNews. Und nicht nur irgendeines: Google will dasselbe Display verbauen wie Apple im kommenden iPhone 16. Das "M14" getaufte OLED-Panel von Samsung soll nicht nur im Pixel 9 eingebaut werden, sondern auch im Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL und dem Pixel 9 Pro Fold. Damit hätte die Pixel-9-Reihe ein besseres Display als das aktuelle Samsung Galaxy S24.

Knalligeres Design?

Eine Frage ist aber noch offen: Orientiert sich Google auch beim Design an Apple? Ein Video-Leak scheint das zu bestätigen. Der User @hinibioud postete am Dienstag auf X (vormals Twitter) ein Video, das ein mutmaßliches Pixel 9 zeigt – in knalligem Pink und mit Apple-typischen, abgerundeten Kanten. Bisher hatte sich Google bei der Farbpalette seiner Pixel-Reihe eher zurückhaltend gezeigt.

Man kann die Echtheit des Postings kritisch betrachten – die Bildunterschrift behauptet etwa, das Pixel 9 sei bereits in Algerien erschienen. Bisherige Leaks dieser Art stammten immer aus Südostasien – und nicht aus Nordafrika, wo das Smartphone momentan weder hergestellt noch verkauft wird. Außerdem wird das Pixel 9 nicht im funktionierenden Zustand gezeigt. Ob es sich daher um eine Fälschung oder ein Produkt aus einer Vorserie handelt, lässt sich nicht erkennen. Das Design passt jedenfalls zu gerenderten Bildern, die im März geleakt wurden.

Was bisher bekannt ist

Das neue Pixel soll mit Googles eigenem Tensor-G4-Chip ausgestattet werden und damit für KI-Anwendungen flotter werden. Wie viel stärker die KI-Einheit tatsächlich wird, ist unklar. Die verbaute CPU soll nur minimal schneller sein als die des Vorgängers. Auch in Sachen RAM will Google aufstocken – zumindest bei den Pro-Modellen. Diese sollen über 16 GB verfügen, während die "normale" Variante 8 GB erhält.

Außerdem bekannt: Gemeinsam mit dem Pixel 9 dürfte ein neues Foldable von Google erscheinen – sowie eine neue Generation der Pixel Watch. Das Pixel 9 Pro Fold dürfte um einiges schlanker als der Vorgänger werden – und ebenfalls mit dem Tensor-G4-Chip erscheinen. Die Pixel Watch 3 soll sich am Design des Vorgängers orientieren und in einer XL-Variante erscheinen.

In der Einladung zum "Made by Google"-Event am 13. August wird zudem Android erwähnt. Daraus kann man schließen, dass Google Android 15 gleichzeitig mit seiner neuen Hardware vorstellt. Bisher erfolgte der Start von Hard- und Software getrennt. Gewöhnlich stellt Google seine Neuerungen einige Wochen nach Apples Event vor. Der findet allerdings erst im September statt – Google hat damit den Vortritt. (jsa, 2.7.2024)