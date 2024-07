Zitronen auspressen und den Saft dann auf den Haaren verteilen – bringt das was? Getty Images/iStockphoto

Eine Britin, irgendwo an einem Strand in Griechenland. Im Gepäck haben sie und ihr Begleiter ein Fläschchen aus Kunststoff, befüllt mit Zitronensaft. Dieser wird für ein Tiktok-Video großzügig auf die Haare verteilt. Die Kommentare unter dem Beitrag reichen von Begeisterung bis Abwehr, von "Ich will das Ergebnis sehen" bis hin zu "Davon gehen die Haare kaputt".

Um einen Geheimtipp handelt es sich bei den Zitronen als Haaraufheller nicht. Die Magazine, Websites und Social-Media-Kanäle sind in den Sommermonaten voll mit Hinweisen à la "Je nach Haarlänge zwischen zwei und sechs Zitronen auspressen und in eine Flasche mit Sprühaufsatz geben. Haare anfeuchten und mit dem Saft besprühen, mit Bürste oder Kamm verteilen und einige Minuten einwirken lassen – danach wieder ausspülen".

"Angeblich haben schon die Griechinnen Zitronensaft verwendet, um die Haare aufzuhellen", sagt der in Wien lebende Haarstylist Alexander Moser. Die enthaltene Säure greife die Pigmente im Haar an, allerdings müsse man sich in die Sonne setzen, um eine Wirkung zu erzielen: "Die UV-Strahlung hilft beim Ergebnis." Das Mittelchen sei nicht unbedingt das beste, aber das Aufhellen der Haare mit Chemie sei auch schädlich. Er empfiehlt, die Haare am Abend zu waschen und eine Pflegepackung zu verwenden. "Am Morgen oder im Freibad am Nachmittag Zitronensaft rein und in die Sonne und am Abend auswaschen."

Friseurmeisterin Birgit Fuchs, die in St. Pölten einen Salon leitet, sieht die Sache entspannt. Die Zitrone sei ein gutes Hausmittel, um Haare aufzuhellen – das könne im Sommer ohne weiteres ausprobiert werden: "Es macht Sinn, Haare auf natürliche Weise zu öffnen." Jede mechanische Behandlung und Chemie beanspruche das Haar, doch eine Blondierung oder starke Farbveränderung ersetze der Zitronensaft sowieso nicht: "Der Effekt ist eher minimal."

Das Farbergebnis hänge von der (gefärbten) Haarfarbe ab. Je dunkler das Haar, desto goldiger der Effekt. Bei natürlichem Haar sei das Ergebnis besser, bei naturblondem Haar die Wirkung besonders gering: "Chemische Blondiereffekte oder Balayage ersetzt der selbstgemachte Aufheller nicht." (red, 2.7.2024)