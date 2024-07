Wien – Für Kleinparteien ist der 9. Juli ein wichtiger Tag: Ab da können beim Innenministerium Wahlvorschläge für die Nationalratswahl am 29. September eingebracht werden – zumindest theoretisch. Denn damit eine Partei, die derzeit nicht im Parlament vertreten ist, letztlich tatsächlich auf dem Stimmzettel steht, müssen die Funktionäre vorab in allen Bundesländern eine bestimmte Anzahl an Unterstützungserklärungen sammeln. In Wien und Niederösterreich sind das etwa je 500 Unterschriften, in Vorarlberg nur hundert. Insgesamt braucht es bis August 2600.

Was nicht unbedingt nach einer unüberwindbaren Hürde aussieht – für den Antritt bei einer Bundespräsidentenwahl etwa braucht man 6000 Unterschriften und damit deutlich mehr –, ließ in der Vergangenheit dennoch viele Listen scheitern. Vor allem, weil neu gegründete Kleinparteien nur selten ausgebaute Strukturen in den Bundesländern vorweisen können.

KPÖ und Bierpartei mit guten Chancen

Bei der kommenden Wahl wollen elf Parteien, die aktuell nicht im Nationalrat vertreten sind, eine Kandidatur versuchen. Einen ähnlichen Andrang gab es zuletzt bei der Nationalratswahl 2017: Damals schafften es letztlich 16 Parteien auf den Stimmzettel, wobei einige Kleinparteien nur in einzelnen Bundesländern kandidierten. 2019 waren es mit 13 Listen etwas weniger.

Nach den Unterschriften kommt die nächste Hürde. Um in den Nationalrat einzuziehen, muss eine Partei auf vier Prozent der Stimmen kommen. Die besten Chancen dafür haben laut Umfragen die KPÖ und die Bierpartei. Beide konnten bereits 2019 die benötigten Unterschriften für die Kandidatur sammeln. Doch wer sind die vielen Neuen, die nun ins Parlament wollen? Ihre Spitzenkandidaten, Ziele und alles, was es sonst noch zu wissen gibt, im Überblick.

KPÖ

Tobias Schweiger ist seit drei Jahren Bundessprecher der KPÖ und will mit den Themen Wohnen und Teuerung auf Wählerfang gehen.

Bierpartei

Dominik Wlazny alias Marco Pogo will die Bierpartei in den Nationalrat führen. 2022 versuchte der Musiker bereits, die Hofburg zu erobern. APA/GEORG HOCHMUTH

Liste Madeleine Petrovic

Madeleine Petrovic hat ihre politische Karriere weitgehend bei den Grünen verbracht. Nun will sie mit einer eigenen Liste ins Parlament. APA/FLORIAN WIESER

MFG

Joachim Aginer sitzt seit 2021 für die MFG im oberösterreichischen Landtag. Er will in den Nationalrat wechseln. IMAGO/Harald Dostal

Wandel

Fayad Mulla führt seit über zehn Jahren den Wandel an. Bisher blieben Wahlerfolge aber aus.

Servus-Partei

Hannes Pirker (rechts) undMartin Fankhauser gründeten dieses Jahr die Servus-Partei. SERVUS Partei / Daniel Meischl

Liste Gaza – Stimmen gegen den Völkermord

Die Promi-Anwältin Astrid Wagner will sich mit der Liste Gaza für einen "sofortigen Waffenstillstand im Nahen Osten" einsetzen. APA/EVA MANHART

Die Gelben

Martin Gollner (Zweiter von links) ist Spitzenkandidat. Auf der Liste steht auch der ehemalige FPÖ-Politiker Manfred Kölly (Erster von rechts). Die Gelben

Die Unabhängigen (DUO)

Demokratische Alternative (DA)

Islamische Partei Österreichs (IPÖ)