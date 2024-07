Im Gastblog präsentiert Stefan Pletzer zehn Quizfragen zu den unterschiedlichsten Themen.

Als Österreich im März 2020 in den ersten Lockdown trat und in den Pubs keine Quiz-Events mehr stattfinden konnten, rief der Österreichische Quiz-Verband für seine Mitglieder eine Online-Quiz-Serie ins Leben. Heute nehmen an diesen Turnieren unter dem Namen "Blitz" mit 15-Fragen-Sets in einem Liga-Modus mit Auf- und Abstieg zehnmal im Monat circa 200 Spielerinnen und Spieler teil. Neumitglieder können jederzeit einsteigen! Die zehn Fragen dieses Sets stammen aus zwei Ausgaben im Mai und Juni.

Testen Sie Ihr Wissen!

Wie viele Punkte haben Sie erreicht? Welche Frage war besonders leicht, welche sehr herausfordernd? Posten Sie im Forum! (Stefan Pletzer, 3.7.2024)