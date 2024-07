Starker Wirbelsturm Hurrikan Beryl wütet in Karibik

Der in der Karibik wütende Sturm Beryl ist zu einem Hurrikan der höchsten Kategorie 5 hochgestuft worden – so früh im Jahr wie noch kein Wirbelsturm vor ihm. Extreme Wetterereignisse sind in den vergangenen Jahren infolge des Klimawandels häufiger geworden und haben größere Zerstörungen angerichtet