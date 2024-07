Die 2019 gegründete Gemeinschaftsschule geht einen neuen Weg. Universitätsschule Dresden / Maria Völzer.

Im Osten Österreichs sind die Schulsachen bereits seit einer Woche verräumt. Ab Montag darf sich der Westen des Landes über die erste von neun Wochen Sommerferien freuen. Auch der elfjährige Justus Tscheschke und seine siebenjährige Schwester Caroline aus Dresden starten ihren Urlaub. Im deutschen Bundesland Sachsen wurden die Zeugnisse zwar schon vor mehr als zwei Wochen verteilt, die Schulbank drückten die beiden aber weiterhin. Denn an Justus und Carolines Schule gibt es keine klassischen Ferien mehr.

Das 2019 gemeinsam mit der Landeshauptstadt Dresden und der Technischen Universität (TU) Dresden gestartete Schulprojekt geht einen neuen Weg: Statt einheitlicher Ferien setzt die Universitätsschule Dresden auf Urlaubstage, die Eltern und Schüler vorab buchen können. Gestartet ist der Schulversuch ursprünglich mit 40 frei wählbaren Urlaubstagen. Momentan stehen zehn buchbare Tage für Schüler und fünf Tage für Lehrer zur Verfügung. Ein Großteil der freien Tage orientiert sich derzeit – noch – an den sächsischen Ferien. Das soll sich künftig aber wieder ändern. Was fix bleibt: Zwei Wochen im Dezember und drei Wochen im Sommer sind die Schultüren für alle geschlossen. Insgesamt sind es weniger freie Schultage als im Rest Sachsens.

"Gesellschaftliche Synchronisation"

Familie Tscheschke stört das nicht. Denn das Konzept bedeutet: eine Woche Skiurlaub mitten im Jänner. Oder ein Tag im Vergnügungspark abseits der Wochenendmassen. Heuer verbraucht die Familie den größten Teil des Urlaubskontingents für eine verlängerte Sommerfrische – den drei fixen Schließwochen haben sie eine Woche vorangestellt. Trotz des Schulkonzepts sei man immer noch ein Fan "gesellschaftlicher Synchronisation", sagt Carsten Tscheschke, der Vater von Caroline und Justus. Auch deshalb, weil Kinder befreundeter Familien Regelschulen besuchen und somit an klassische Ferienzeiten gebunden sind.

Zeugnisse sind an der Universitätsschule Lern- und Entwicklungsberichte. Universitätsschule Dresden / Maria Völzer.

Generell tendieren Eltern eher zu einer Verlängerung der klassischen Ferienzeiten oder zu kostengünstigeren Urlauben in Nebensaisonen, sagt Anke Langner, die wissenschaftliche Leiterin des deutschen Pilotprojekts. Von mehr als vier Wochen Urlaub rät die Erziehungswissenschafterin aber ab. Ihr sei es wichtig gewesen, die sechs Wochen Sommerferien in Deutschland aufzubrechen. Denn: "Alles, was über diese drei Wochen (die fixen Sommerschließwochen der Schule, Anm.) geht, führt in der Regel zum Abbau von dem, was gelernt worden ist."

Sommerlicher Lernverlust

Unter dem sogenannten Ferieneffekt versteht die Bildungsforschung die negativen Auswirkungen der unterrichtsfreien Zeit auf die Leistung von Schülern. In Europa ist der sommerliche Lernverlust im Gegensatz zu den USA noch wenig erforscht. Die bis dato jüngste Studie wurde im Jahr 2015 von der Grazer Karl-Franzens-Universität durchgeführt. Dazu wurden rund 180 zehn- bis zwölfjährige Schüler aus dem ländlichen steirischen Raum zu Schulschluss, zu Schulbeginn und neun Wochen nach Schulbeginn getestet.

Das Ergebnis: Leistungseinbußen waren nach den Sommerferien zwar in Mathematik und der Rechtschreibung erkennbar, die Schüler konnten die Defizite aber innerhalb von neun Wochen nach Schulbeginn wieder aufholen. Beim Lesen wurde sogar eine Leistungssteigerung festgestellt. Und: Der sozioökonomische Hintergrund – erfasst über den Bildungsgrad der Mutter – beeinflusste die Leistung beim rechnerischen Denken.

Das Pilotprojekt im deutschen Bundesland Sachsen ist auf 15 Jahre angelegt. Universitätsschule Dresden/Maria Neuland

Vor allem Schüler aus bildungsbenachteiligten Familiensituationen würden bei längeren Ferien einige Schritte zurückgehen, sagt Langner. Mehrere kürzere freie Perioden mehrmals im Jahr seien daher besser für den Lern- und Entwicklungsprozess als sechs Wochen am Stück.

Weder Fächer noch Noten

Nur, wie funktioniert Unterricht bei frei wählbaren Urlaubszeiten? Man könne nicht mehr davon ausgehen, dass alle Schüler zur gleichen Zeit das Gleiche lernen, sagt Langner. Deshalb gibt es an der Gesamtschule weder klassische Fächer noch Hausübungen. Ziffernnoten werden erst ab dem neunten Jahrgang vergeben. Der Fokus liegt auf selbstreguliertem und projektbasiertem Lernen. Die Frage nach dem verpassten Stoff stelle sich nicht, sagt Tscheschke. "Die Kinder haben ihren Fahrplan. Nach einer Woche Urlaub machen sie da weiter, wo sie aufgehört haben – ohne Stress."

Bei Projektarbeiten sind es die Mitschüler, die die Urlauber wieder auf den neuesten Stand bringen. Der Lernbegleiter Sebastian Bruntsch erkennt in den frei wählbaren Urlaubstagen auch "eine Art Belohnung". Erst kürzlich hätten sich einige seiner Schüler nach dem Ende eines elfwöchigen Projektzyklus für ein paar Tage nach Sardinien und Mallorca verabschiedet.

Der Schulversuch setzt auf Projektarbeit. Universitätsschule Dresden/Maria Völzer.

Vorbild für Österreich?

Ein deutsches Vorzeigeprojekt als Blaupause für Österreich also? Auf freiwilliger Basis könnte sich der Erziehungswissenschafter Michael Schratz eine ähnliche Umsetzung auch hierzulande vorstellen. Generell bräuchte es mehr Autonomie an Schulen, mehr "Kreativität im System" und eine "radikale Änderung des Unterrichts", so der Pädagoge. Die Schulen müssten weg vom reproduzierenden Lernen und näher ans Leben. "Bleiben wir in diesem System, bleibt auch die Diskrepanz zwischen Schule, Freizeit und Ferien groß", sagt Schratz.

Aus dem Büro des Bildungsministeriums heißt es, dass "eine längere zusammenhängende Erholungsphase, wie sie durch die Hauptferien aktuell gegeben ist, aus pädagogischer Sicht für die Leistungsfähigkeit wichtig" sei. Die Sommerschule als zusätzliches Betreuungsangebot in den letzten beiden Ferienwochen sei dafür "als fester Bestandteil im Schulsystem angekommen".

Studien zur Effektivität der Sommerschule als Fördermaßnahme gibt es bisher allerdings noch recht wenige, sagt Nele Kampa, Professorin für Schulpädagogik an der Universität Wien. Es müsse etwa untersucht werden, ob der zweiwöchige Unterricht von Lehramtsstudierenden – mit wenig Erfahrung und keiner Bindung zu den Schülern – auch die gewünschte Wirkung habe. Die Pädagogin plädiert daher für eine Optimierung der Sommerschulprogramme.

Eine Schule im Aufbau

Auch in Dresden muss noch getüftelt werden. "Zum einen gibt es für das Konzept 'Urlaub statt Ferien' aufgrund des Aufbauprozesses der Schule aktuell einfach zu wenig Lehrpersonen", erklärt Langner die derzeit verminderte Zahl der buchbaren Urlaubstage. Mit dem kommenden Schuljahr startet die zehnte Jahrgangsstufe. Ziel des auf 15 Jahre angelegten Projekts ist es, bis zur Matura lernen zu können.

Dass der Schulversuch bisher zu funktionieren scheint, zeigen die heuer erstmals abgelegten zentralen Hauptschulabschlussprüfungen, die auch benotet wurden: Von acht Schülern haben alle bestanden, die Hälfte davon mit Sehr gut. Zwei Schüler zählen außerdem zu den besten Prüfungsteilnehmern Sachsens. (Anna Wiesinger, 8.7.2024)