Im Gastblog beleuchten die Rechtsanwältin Julia Andras und die Konzipientin Magdalena Kainz die rechtlichen Aspekte der Aufteilung ehelichen Vermögens bei unterschiedlichen Einkommensverhältnissen.

In einem Eheleben häufen sich üblicherweise das eheliche Gebrauchsvermögen und die ehelichen Ersparnisse, diese gilt es im Scheidungsfall aufzuteilen. Das eheliche Gebrauchsvermögen beinhaltet vor allem den gesamten Hausrat und die Ehewohnung sowie überhaupt alle (beweglichen und unbeweglichen) Vermögensgegenstände, die von beiden Ehegatten während aufrechter Ehegemeinschaft angeschafft und gebraucht wurden. Von der Aufteilung ausgenommen ist, was nur von einem Ehegatten gebraucht wurde oder zu dessen Berufsausübung dient. Ebenso sind eingebrachte, von dritter Seite geschenkte, geerbte oder zu einem Unternehmen gehörende Sachen von der Aufteilung ausgenommen.

Ist die 1:1-Aufteilung des ehelichen Vermögens gerecht? Getty Images/iStockphoto

Nun ist es üblicherweise und durchaus lebensnah meist so, dass die Eheleute finanziell nicht in gleicher Höhe zu den ehelichen Errungenschaften beitragen. So auch in einem aktuellen, letztendlich durch den Obersten Gerichtshof zu entscheidenden Fall, in welchem sich der besserverdienende Ehegatte erfolglos gegen die Aufteilung im Verhältnis 1:1 aussprach.

Nicht nur Geld zählt

Die Ehegattin (Antragstellerin) hat den Antrag auf Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse gegenüber ihrem (nunmehr geschiedenen) Ehegatten als Antragsgegner eingebracht. Das Erstgericht als auch das Gericht zweiter Instanz teilten das Ehevermögen gleichwertig zwischen den Parteien und legten dem Antragsgegner die Zahlung einer Ausgleichszahlung auf. Die Verfahrensparteien hätten gleichwertige Beiträge zu den ehelichen Errungenschaften geleistet, eine Aufteilung im Verhältnis 1:1 entspricht daher der Billigkeit, so der Oberste Gerichtshof.

Dies entgegen der Rechtsansicht des Antragsgegners, der einerseits darauf hinwies, dass er bereits seit 2004 mehr verdiente als die ebenfalls berufstätige Antragstellerin sowie andererseits 121.000 Euro "von seinen Konten" (so die erstgerichtliche Feststellung) an den gemeinsamen Sohn leistete, um diesem die Anschaffung einer Wohnung zu ermöglichen. Durch letztere Zahlung vermeinte der Antragsgegner, dass ihm ein größerer Anteil an der ehelichen Errungenschaft – nämlich ein solcher im Verhältnis von 2:1 – zustehe, weil sich die Frau "dadurch die Hälfte der Ausstattung für ihren Sohn erspart" habe. Die Zahlung an den gemeinsamen Sohn erfolgte im gemeinsamen Einverständnis mit der Antragstellerin.

Dass Beiträge zu ehelichen Errungenschaften nicht nur finanzieller Natur sein können, übersah der Antragsgegner dabei, denn es war die Antragstellerin, die den Haushalt ausschließlich führte, sowie die überwiegende Kinderbetreuung übernahm. Klarstellend hielt der Oberste Gerichtshof fest, dass als Beitrag der Ehegatten auch die Führung des gemeinsamen Haushalts, die Pflege und Erziehung gemeinsamer Kinder sowie jeder sonstige eheliche Beistand zu werten ist.

Jahrzehntelang bestehende Entscheidungspraxis

Hinsichtlich der Zahlung an den gemeinsamen Sohn ist darüber hinaus zu bedenken, dass diese im Einverständnis mit der Antragstellerin erfolgte und logischerweise zu einer Verringerung der aufzuteilenden ehelichen Ersparnisse führte, wodurch auch die Ehefrau weniger erhält und damit einen Beitrag leistete. Sohin sei die festgelegte Aufteilungsquote bereits aus diesem Grund nicht zu beanstanden.

Die Entscheidung reiht sich in eine bereits jahrzehntelang bestehende Entscheidungspraxis ein, welche davon ausgeht, dass eine Aufteilung im Verhältnis 1:1 bei gleichwertigen Beiträgen regelmäßig der Billigkeit entspricht, sofern nicht im Einzelfall gewichtige Umstände bestehen, die ein anderes Aufteilungsverhältnis notwendig erscheinen lassen.

Obgleich das Aufteilungsverhältnis 1:1 im konkreten Fall begrüßenswert ist, so ist dennoch zu bedenken, dass stets auf den Einzelfall Bedacht zu nehmen ist, wobei ein Abweichen von der gefestigten Rechtsprechung nur selten vorkommen dürfte, was in manchen Fällen zu einem kaum zu beseitigenden Ungleichgewicht führen kann.

Einer Beisteuerung zu den ehelichen Errungenschaften durch die Führung des gemeinsamen Haushalts, die Pflege und Erziehung gemeinsamer Kinder sowie jeder sonstige eheliche Beistand ist jedenfalls zuzustimmen, das alleinige Abstellen – wie hier durch den Antragsgegner – auf ein höheres Gehalt, ist jedenfalls zu kurz gegriffen. (Artikel zu 1 Ob 98/23b) (Julia Andras, Magdalena Kainz, 12.7.2024)