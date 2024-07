Das Wissenschaftsmuseum Cosmocaixa in Barcelona von außen; innen gibt es auf 30.000 Quadratmetern viele spielerische naturwissenschaftliche Experimente zum Anschauen, Anfassen und Mitmachen. Klaus Taschwer

Es ist ein ausnahmsweise etwas verregneter Frühsommersonntag in Barcelona. Überfüllt sind nicht nur die touristischen Hauptattraktionen wie der seit Tagen ausverkaufte Park Güell. Auch im nicht allzu weit davon entfernten Naturwissenschaftsmuseum Cosmocaixa (sprich: Kosmokaischa) herrscht Hochbetrieb. Dafür sorgen aber weniger die Gäste aus dem Ausland als vor allem Familien aus der Gegend, die mit ihren Kindern die beliebte Attraktion für Jung und Alt besuchen.

Im 2005 eröffneten Museum, das für rund 100 Millionen Euro von der Sparkassenstiftung ("La Caixa") finanziert wurde, wird auf 30.000 Quadratmetern Forschung spielerisch und mit vielen Mitmachgelegenheiten vermittelt. Dazu gibt es eine große Dinosauriersonderausstellung und ein riesiges tropisches Biotop, in dem sich lebendige tierische Bewohner der Meere und Küsten besuchernah tummeln.

Das von Santiago Calatrava entworfene Wissenschaftsmuseum in Valencia lockt jährlich mehr als 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher an – nicht nur mit spektakulärer Architektur. Klaus Taschwer

Nur 300 Kilometer weiter südwestlich ergibt sich eine Woche später und bei besserem Wetter ein ganz ähnliches Bild. Auch Valencia verfügt mit dem Museu de les Ciències über ein riesiges Wissenschaftsmuseum, das zumindest äußerlich noch beeindruckender daherkommt: Einem Walskelett nachempfunden, ist es seit dem Jahr 2000 eines der Prunkstücke in der "Stadt der Künste und der Wissenschaften", die vom Stararchitekten Santiago Calatrava entworfen wurde.

Das Motto dieses wissenschaftlichen Mitmachmuseums könnte auch für jenes in Barcelona gelten: "Nichtanfassen, Nichtfühlen und Nichtdenken verboten". Beide modernen Wissenschaftsmuseen, die auch als Science-Center bezeichnet werden, hatten im Jahr 2023 jeweils mehr als 1,2 Millionen Besucherinnen und Besucher.

Jene aus Österreich frisst der Neid. Denn die beiden bis heute größten österreichischen Wissenschaftsmuseen sind im strengen Sinn keine und schon wieder mehr als hundert Jahre alt: das 1889 eröffnete Naturhistorische Museum (NHM) Wien und das Technische Museum Wien (TMW), das seit 1918 für das Publikum offen ist.

Didaktik und Bürokratie

Beide Museen wurden erst ab Ende des 20. Jahrhunderts langsam entstaubt und besitzen seitdem interaktive und zeitgemäße Vermittlungselemente, die deutlich mehr wurden. Im Vergleich mit ähnlich alten Museen in den USA (wie dem American Museum of Natural History in New York oder dem Museum of Science and Industry in Chicago) weisen sie aber immer noch – oder schon wieder – einigen didaktischen Nachholbedarf auf.

Das altehrwürdige Museum of Science and Industry in Chicago gilt als eines der ersten Hands-On-Museen für Wissenschaft und ist um ständige Erneuerung bemüht. Klaus Taschwer

Dazu kommt noch eine weitere bürokratische Besonderheit der österreichischen Museumspolitik: So gut wie alle Bundesmuseen stehen unter der Verwaltung des Kulturministeriums, also auch das NHM Wien (2013 rund eine Million Besuche) und das TMW (2023: gut 500.000 Besuche). Inhaltlich würden sie aber wohl etwas besser zum Wissenschaftsministerium passen, zumal dieses Ministerium auch die neuen Aktivitäten in Sachen Wissenschaftskommunikation koordiniert. (Dass es inhaltliche Ausnahmen gibt, beweist das Heeresgeschichtliche Museum, das dem Verteidigungsministerium untersteht.)

Kunst statt Wissenschaft

Museale Leuchtturmprojekte in Österreich beschränkten sich in den letzten Jahrzehnten denn auch auf den Kunst- und Kulturbereich: etwa auf das seit dem Jahr 2000 bestehende Haus der Musik in Wien oder das ein Jahr später eröffnete Museumsquartier, das mit kleinen Ausnahmen wie dem Zoom-Kindermuseum oder dem 2018 wieder geschlossenen Mathspace, fast vollständig der Kunst- und Kulturvermittlung vorbehalten ist.

Neben dem NHM und dem TMW dominieren in Österreich kleinere, mobile oder zielgruppenspezifische Angebote, deren Reichweite und Bekanntheit begrenzt sind. Die Initiative ScienceCenter-Netzwerk, das sich gründete, nachdem sich das ursprüngliche Vorhaben eines Science-Centers nicht realisieren ließ, setzte in den letzten Jahren auf zahlreiche kleinteilige Aktivitäten und betreibt auch einen eigenen ambulanten Wissensraum – mit überschaubaren Teilnahmezahlen.

Fehlende Besucherzentren

Was in Österreich außerdem fehlt: Besucherzentren oder Museen, die an Universitäten oder Forschungseinrichtungen angeschlossen sind. So etwas hat etwa an der Harvard University oder am benachbarten Massachusetts Institute of Technology (MIT), um nur zwei prominente Hochschulen zu nennen, eine lange Tradition, die allerdings keinen Staub ansetzt, sondern immer wieder um neue Ausstellungen aktueller Forschungen à jour gehalten wird.

Rezente vorbildliche Projekte in Europa sind das großzügige Vermittlungszentrum im Erdgeschoß des 2016 fertiggestellten Francis Crick Institute, Europas größter molekularbiologischer Forschungseinrichtung mitten in London, oder der Science Gateway am Cern, der Europäischen Organisation für Kernforschung in Genf. Dieses Science-Center für Teilchenphysik wurde erst im Herbst 2023 eröffnet. Seine Kosten von 50 Millionen Euro wurden dabei vor allem von privaten Sponsoren getragen.

Österreichs Tradition und Defizite

Die wichtigsten Schnittstellen der Universität Wien, Österreichs mit Abstand größter Hochschule, mit der Öffentlichkeit beschränken sich im Wesentlichen auf die Aula im Hauptgebäude und einen Innenhof mit steinernen Büsten berühmter Forschender, der seit ein paar Jahren nicht mehr verändert und damit auch aktualisiert werden darf. Der Campus des Alten AKH, an dem die Geisteswissenschaften untergebracht sind, dient nichtuniversitären Besuchenden in erster Linie zur Naherholung oder für Weihnachtsmärkte. Neu ist immerhin das DOCK, das vom Kinderbüro der Uni Wien im Zaha-Hadid-Haus am Donaukanal auf sparsamen 300 Quadratmetern betrieben wird.

Auch an den meisten anderen Hochschulen und Forschungseinrichtungen des Landes sind interaktive Vermittlungseinrichtungen rar: Eher bescheiden dimensionierte Ausnahmen wie das Vienna Open Lab am Vienna Bio Center oder die 7. Fakultät an der Universität Graz bestätigen die Regel. Die Med-Uni Wien hat mit dem 2022 wiedereröffneten Josephinum immerhin einen traditionsreichen und etwas verstaubten Sammlungs- in einen modernen Ausstellungsort für Medizin verwandelt. Mikromondo, ein in der Planung weit gediehenes Science-Center zum Thema Mikrobiologie in Innsbruck, harrt hingegen seit zehn Jahren der Umsetzung.

Verpasste Chancen

Das Projekt "Aula der Wissenschaften" der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) hingegen scheiterte nach einer aufwendigen Renovierung in den frühen 2000er-Jahren, bevor es noch richtig starten konnte. Die Räumlichkeiten fungieren heute laut Eigenbeschreibung als "Eventlocation". Nun will die ÖAW daraus ein Zentrum für Wissenschaftskommunikation machen – vor allem, seit vor kurzem Pläne ruchbar wurden, dass die Aula der Wissenschaften in ein Museum für den Künstler Gottfried Helnwein umfunktioniert werden soll.

Bei der kürzlich abgeschlossenen Renovierung der ÖAW-Gebäude in der Postgasse blieb trotz vollmundiger Ankündigungen für einen neuen Vermittlungsort von Wissenschaft jedenfalls kein Platz. Wenigstens darf die Öffentlichkeit nun den malerischen Innenhof im Schatten der Jesuitenkirche besuchen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Ein erstes universitäres Besucherzentrum und Science-Center befindet sich nämlich in Bau: das Vista Science Experience Center, das 2025 auf dem Campus des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Maria Gugging bei Klosterneuburg öffnen soll.

Dokumentierte Wirkungen

Dass solche Vermittlungsorte der Forschung maßgebliche Beiträge für mehr Interesse an den Naturwissenschaften leisten können, zeigte sich zuletzt in Portugal, wo in den letzten 25 Jahren im Rahmen der Initiative Ciência Viva (lebendige Wissenschaft) mehr als 20 solcher Einrichtungen entstanden. Im Rahmen der oft zitierten Eurobarometerumfrage, die für Österreich 2021 ein desaströses Ergebnis lieferte, gaben in Portugal besonders viele Menschen an, in solchen Science-Centern mit Forschung in Kontakt gekommen zu sein.

Forschung zum Anfassen für junges und älteres Publikum gibt es in den mehr als 20 Science-Centern der portugiesischen Initiative Ciência Viva. Ciência Viva

In Spanien wiederum erleben die naturwissenschaftlichen Studienrichtungen seit ein paar Jahren einen derartigen Boom, dass etwa für die Zulassung zum Doppelstudium Mathematik und Physik die allerbesten Noten verlangt werden. Die modernen Wissenschaftsmuseen haben womöglich ein wenig dazu beigetragen. Und dass in Spanien vor wenigen Wochen ein wissenschaftliches Beratungsgremium gegründet wurde, dass alle Bereiche der Regierung mit Expertise aus ersten Hand versorgen soll, spricht auch eher für eine den (Natur-)Wissenschaften aufgeschlossene Haltung.

Nachholbedarf in Österreich

Österreich hat – nicht nur im Vergleich mit der Iberischen Halbinsel – bei den Orten der Vermittlung lebendiger Wissenschaft eindeutig Nachholbedarf. Das war vor hundert Jahren übrigens anders, und auch das sollte nicht vergessen werden: Zumindest im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts war Wien mit seinen damals höchst innovativen Volkshochschulen, die unter anderem eigene Laboratorien besaßen, internationales Vorbild. (Und vielleicht wäre ja auch eine Umwandlung der einen oder anderen VHS in ein zeitgemäßes Science-Center die Lösung für gleich zwei Probleme.)

Derweil besteht in Sachen Wissenschaftsvermittlungsorte in Österreich noch viel Luft nach oben, auch wenn die Lage nicht ganz so schlimm sein mag, wie der Geek-Atlas nahelegt. Das ist ein internationaler Reiseführer in Buchform, in dem 128 Orte auf der Welt beschrieben werden, "um Wissenschaft und Technik zu erleben" (im englischen Original: "where science and technology come alive"). Österreich ist in dem 2009 erschienenen Buch mit einem einzigen Ort vertreten, an dem Wissenschaft lebendig wird: dem Grab des Physikers Ludwig Boltzmann auf dem Zentralfriedhof. (Klaus Taschwer, 5.7.2024)