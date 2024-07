In der Screwballkomödie "To the Moon" verkörpert Johansson eine Werbeexpertin, die 1969 einem Nasa-Ingenieur den Kopf verdreht und die ganze Welt mondsüchtig macht

Scarlett Johansson und Channing Tatum in "To the Moon". IMAGO/Landmark Media

Es gibt wohl kaum ein erhebenderes Fernsehereignis als die Live-Schaltung vom Mond am 20. Juli 1969. Millionen von Menschen waren Zeugen der ersten Filmbilder, die die Crew der Apollo 11 nach ihrer Landung sendete. Neil Armstrongs Worte fielen wie Zuckerwatte auf eine Erde, die von oben zwar wunderschön aussah, unten aber von Konflikten zerfurcht war.

Die Authentizität dieser Bilder steht jedoch seit Anfang an unter Beschuss. War die Mondlandung im Studio nachgestellt? Hat nicht gar Stanley Kubrick den Clip gedreht? Auf diesen Verschwörungserzählungen baut die Mondmissionsromanze To the Moon auf. Außerdem mischt sie noch ein paar andere g'schmackige Aromen der Sechzigerjahre in den sommerlichen Kinococktail.

Marilyn und Doris

Etwa die Essenz zweier Stars der Ära, die sich optisch zwar ähnelten, verschiedener jedoch nicht hätten sein können: Marilyn Monroe und Doris Day. In der Rolle der Werbeexpertin Kelly Jones verschmilzt Scarlett Johansson den Augenaufschlag und die Rundungen einer Monroe mit der Anpackmentalität und dem schnellen Witz aus Days Screwballfilmen. Wegsehen ist da vergeblich. Das bemerkt auch ihr Gegenpart, der verschlossene Nasa-Ingenieur Cole Davis, der mit Seitenscheitel und Husky-Blick von Muskelmann Channing Tatum gegen den Strich besetzt ist.

Kelly Jones und Cole Davis prallen in Florida im Jahr 1969 aufeinander. Sie ist ein weiblicher Don Draper, ihre Reize und ihr Talent verhelfen ihr zu manch lukrativem Deal. Das entgeht einem zwielichtigen Charakter aus dem Weißen Haus (Woody Harrelson) nicht, der etwas zu viel über Kelly weiß und sie so in einen Regierungsjob hineinpresst. Ihre Talente soll sie nutzen, um die Mondmission nach dem tödlichen Testflug der Apollo 1 den US-Amerikanern wieder nahezubringen. Kelly rauscht also mit ihrer Assistentin in Florida an und trifft dort auf Cole, der ihr ein entwaffnend offenherziges Kompliment macht, noch ohne zu wissen, dass sie bald zusammenarbeiten.

Coles Scham steht fortan diametral zu Kellys Charme. Während sie flirtet, was das Zeug hält, verkörpert er den in sich selbst brütenden Mondfels, an dem alles abprallt. Jede Marketingmaßnahme Kellys möchte er blockieren, doch keck, wie sie ist, findet sie immer einen Weg. Bald ist die Welt besessen von der Apollo-11-Mission und ihren drei Astronauten.

Propaganda und attraktive Astronauten haben die Sowjets auch, der Clou wäre also, die Mondlandung mitzufilmen. Falls aber die Filmkamera – oder gar die Mission – versagt, braucht es ein nachgestelltes Back-up. Da ist es dienlich, dass Kelly einen exzentrischen Werbefilmer kennt, der sich bereiterklärt, den historischen Moment im Studio zu inszenieren. Wissen darf davon natürlich niemand, insbesondere nicht Cole.

Mondlandung als Werbecoup

To The Moon zaubert ein unterhaltsames Wimmelbild auf die Leinwand, das in puncto Setdesign und Kostüm stark an die Serie Mad Men erinnert. Der detailverliebte Plot und die knackigen Dialoge entstammen der Feder Rose Gilroys, Regie führte Greg Berlanti, der aus dem Drehbuchfach kommt. Dass er sich auf Wunsch von Produzentin Johansson nun in den Regiesessel gewagt hat, ist ein kleines Geschenk für all jene, die einen originellen Kostümfilm mit Witz und Charme zu schätzen wissen. Einen Erfolg hat To the Moon schon eingefahren – in Testscreenings kam er so gut an, dass sich Apple Studios zu einem Kinostart entschloss.

Und dann ist To The Moon auch ein Film, dessen Geschichte eine "America First"-Ideologie propagiert, während im Hintergrund fleißig die Flagge weht. Er zeigt ein vergangenes Amerika, das vielleicht nicht heile Welt war, das sich aber mithilfe einender Heldeninszenierungen zu helfen wusste. Dieser Wunschtraum, den derzeit wohl alle politischen Lager hegen, wird indes durch das Spiel mit Inszenierung und Wirklichkeit, mit Lüge und Wahrheit durchkreuzt. So entpuppt sich Kellys Kraftanstrengung zwar als historischer Erfolg, aber eben auch als kalkulierter Werbecoup, gelenkt von skrupellosen Hintermännern, die ohne Rücksicht auf Anstand, Wahrheit und Legalität die Fäden ziehen. (Valerie Dirk, 9.7.2024)

Ab Donnerstag im Kino