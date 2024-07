In Schweden wird das Kinderbetreuungsgeld oder Elterngeld für 240 Tage pro Elternteil gezahlt, insgesamt also für 16 Monate. Es kann so aufgeteilt werden, wie dies zwischen den Eltern gewünscht wird.

Die Väterbeteiligung an der Elternkarenz ist in Schweden deutlich höher als in Österreich (neunzig Prozent der Väter in Schweden vs. zehn Prozent der Väter in Österreich).

Zusätzlich können Eltern bis zum achten Lebensjahr ihres Kindes reduzierte Arbeitszeiten in Anspruch nehmen, Staatsbedienstete sogar bis zum zwölften Lebensjahr.