Am Freitag, dem 5. Juli, ist es wieder soweit: Tausende junge Menschen, die sich für das Medizinstudium qualifizieren wollen, brüten in Messehallen über medizinischen Fragen. 15.158 Personen und damit weniger als im Vorjahr haben sich heuer für den Aufnahmetest für das Medizinstudium angemeldet. Der Rekordwert an Anmeldungen wurde im Jahr 2021 verzeichnet: Damals bewarben sich rund 17.800 für einen Studienplatz.

Zu vergeben sind an den Medizin-Unis Wien, Innsbruck und Graz beziehungsweise an der Medizinfakultät der Uni Linz insgesamt 1900 Studienplätze. Das sind um 50 Plätze mehr als im Vorjahr. Mindestens 95 Prozent der Studienplätze in der Humanmedizin sind EU-Bürgerinnen und -Bürgern vorbehalten. 75 Prozent davon dürfen nur von Studienwerberinnen mit einem österreichischen Maturazeugnis in Anspruch genommen werden. Für das Zahnmedizinstudium existiert keine solche Quote.

Acht Stunden dauert der Test – und er wird meist in den großen Messehallen der Städte abgehalten. Jedes Fach wird einzeln abgefragt, und die Zeit dafür beträgt zwischen zehn und 30 Minuten. APA/ROBERT JAEGER

Beim Aufnahmetest werden das Wissen aus medizinrelevanten Fächern (vor allem Biologie, Chemie, Physik, Mathematik) sowie kognitive Fähigkeiten (unter anderem Merkfähigkeit, Implikationen erkennen) abgefragt. Zehn Prozent des Testergebnisses hängen vom Fragenblock zum Textverständnis ab, weitere zehn Prozent vom Block zum Erkennen von Emotionen und zum sozialen Entscheiden.

Heuer sind bis zu 85 der 1900 Studienplätze für Personen reserviert, die sich nach dem Studium verpflichten, in einer bestimmten Institution wie der Österreichischen Gesundheitskasse, dem Innenministerium und dem Verteidigungsministerium zu arbeiten. Dieses System gab es schon die Jahre zuvor, allerdings machte nur das Bundesheer davon Gebrauch. Nun greifen deutlich mehr Institutionen darauf zurück.

Das Quiz zum Test

Treue STANDARD-Leserinnen und -Leser wissen Bescheid: Schon letztes Jahr gab es ein Medizin-Aufnahmetest-Quiz. Nun die gute Neuigkeit: Die Fragen sind andere als im letzten Jahr. Es wurden zudem einige zusätzliche Tücken eingebaut, die einen manchmal auf die falsche Fährte führen. Auch sind diesmal Fragen aus allen Bereichen dabei. Aber keine Sorge, Fragen können auch einfach übersprungen werden.

Die tatsächlichen, brandaktuellen Fragen vom heutigen Aufnahmetest können wir leider nicht bieten. Die hier im Quiz verwendeten wurden von der Lernplattform Medbreaker zusammengestellt.

Viel Spaß und guten Grips! (Natascha Ickert, 5.7.2024)