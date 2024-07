Falsche Konten verbreiten Falschinformationen im Sinne des Kreml. REUTERS/Hollie Adams

Im Vorfeld der Parlamentswahl in Großbritannien haben Fake-Konten im Onlinedienst X nach Angaben einer NGO massenhaft "Desinformation und Hass" verbreitet. Die von zehn mutmaßlichen Bot-Profilen veröffentlichten Beiträge in dem Kurzbotschaftendienst wurden während des Wahlkampfs schätzungsweise 150 Millionen Mal aufgerufen, wie die Organisation Global Witness am Dienstag mitteilte.

Binnen sechs Wochen wurden von diesen Konten demnach mehr als 60.000 Nachrichten gepostet, die Verschwörungstheorien und islamfeindliche, antisemitische sowie homo- und transphobe Botschaften enthielten. Bots sind Computerprogramme, die mittels Algorithmen mit Nutzerinnen und Nutzern interagieren und dabei vorgeben, echte Menschen zu sein.

Die Beiträge, in denen auch Unterstützung für den russischen Präsidenten Wladimir Putin bekundet werde, könnten nach Angaben von Global Witness einen "übermäßigen Einfluss" auf den Wahlkampf gehabt haben.

Pro-Kreml-Inhalte

Der britische Vizepremierminister Oliver Dowden hatte am Sonntag gewarnt, dass Akteure wie Russland versuchten, die Wahl zu beeinflussen, indem sie Kreml-freundliche Inhalte auf Facebook teilten.

Global Witness rief X und andere Onlinenetzwerke auf, "ihre Plattformen zu säubern und unsere Demokratien vor den Profit zu stellen". Kampagnenleiterin Ava Lee warnte, die Demokratie sei in Gefahr, wenn die Diskussionen im Netz "von jemandem beeinflusst wurden, der für Bots bezahlt hat, um Spaltung zu verbreiten oder eine bestimmte Partei an die Macht zu bringen".

Am Donnerstag wird in Großbritannien ein neues Parlament gewählt. Die oppositionelle Labour Party hat laut Umfragen gute Chancen auf einen deutlichen Sieg gegen die seit 14 Jahren regierenden Konservativen. (APA, 2.7.2024)