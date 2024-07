Wien – Puls 4 und Puls 24 starten am 23. Juli die Sommergespräche mit den Spitzenkandidaten der Parlamentsparteien. Neben inhaltlichen Themen will Moderator Meinrad Knapp in den Gesprächen "auch die persönliche Seite hinter den Politiker:innen beleuchten". Den Start macht am 23. Juli Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler. Die Gespräche werden jeweils aus zwei Teilen bestehen – gedreht wird sowohl outdoor als auch im Studio.

Meinrad Knapp führt durch die Sommergespräche bei Puls 4/Puls 24. Foto: Gerry Frank

"Unser Motto in diesem Superwahljahr lautet 'Klare Worte statt Wahlzirkus', und das setzen wir auch bei unseren Sommergesprächen konsequent um. Maximale Transparenz, kaum Schnitte, zeigen, was ist. So wollen wir die Kandidat:innen so authentisch wie möglich zeigen und dabei eine Bandbreite an inhaltlichen Themen abbilden", erklärt Puls-24-Chefredakteur Rudolf Wiedner.

"Meinrad Knapp vereint hohe journalistische Kompetenz mit einem guten Schmäh und der Fähigkeit, sehr spontan zu reagieren und schmerzhaft direkte Fragen zu stellen. Bevor der Wahlkampf in die heiße Phase geht, werden wir hier Gelegenheit haben, die Parteispitzen von einer persönlicheren Seite kennenzulernen", sagt die Infodirektorin von Puls 24 / Puls 4, Corinna Milborn.

Werner Kogler ist der erste Gast, die Gespräche starten am 23. Juli. Foto: APA/EVA MANHART

Nach den Sommergesprächen folgt jeweils ein Pro und Contra Spezial, in dem das Gespräch bei Gundula Geiginger gemeinsam mit ausgewählten Gästen analysiert wird. (red, 2.7.2024)