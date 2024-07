Der Unfallhergang soll untersucht werden (Symbolbild). REUTERS/FRANCIS MASCARENHAS

Neu-Delhi – Nach einer Massenpanik bei einer religiösen Veranstaltung in Nordindien gibt es dutzende Tote. Unter den Opfern seien überwiegend Frauen und Kinder, sagte der Amtsarzt Rajkumar Aggarwal im indischen Fernsehen. Man habe eine Untersuchung des Unfallhergangs angeordnet, so Aggarwal. Das Unglück ereignete sich demnach in einem Dorf im Bezirk Hathras im Bundesstaat Uttar Pradesh. Es war von 27 Toten die Rede, andere Quellen sprachen von mindestens 60 Opfern.

Die Massenpanik soll ausgebrochen sein, als hunderte Menschen nach einem Gebet das Gebäude verlassen wollten, hieß es in den örtlichen Medien. Viele andere seien verletzt. Die Zahl der Toten könne weiter steigen, berichtete der Sender India Today. Laut "The Hindu" haben rund 10.000 Menschen an der Veranstaltung teilgenommen.

"Ich kann die genaue Zahl der Toten im Moment nicht nennen, aber sie liegt bei etwa 60. Es besteht die Möglichkeit, dass die Zahl noch steigt", sagte Manish Chikara, ein Sprecher der Bezirkspolizei, telefonisch gegenüber Reuters. Unbestätigte Videos in sozialen Medien zeigten Leichen vor einem örtlichen Krankenhaus. Reuters konnte die Videos nicht sofort auf ihre Echtheit überprüfen. Staatsminister Yogi Adityanath ordnete eine Untersuchung des Vorfalls an und kondolierte den Angehörigen.

Uttar Pradesh ist mit rund 230 Millionen Menschen das bevölkerungsreichste Bundesland Indiens. Es liegt im Norden des riesigen Subkontinents und zählt zum sogenannten "Hindi-Gürtel" des Landes, wo die hinduistische Mehrheit im Land eine besonders starke Lobby hat. Die Regierung des Bundesstaates gab am Dienstag an, dass jede Familie von verstorbenen Opfern je 200.000 Rupien, also umgerechnet rund 2200 Euro, als Entschädigungszahlung erhalten würde. (APA, red, 2.7.2024)