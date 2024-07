Der Familiennachzug anerkannter Flüchtlinge ist in den vergangenen Monaten zum Reizthema geworden. Denn die Neuen im Land – unter ihnen viele Kinder, die mit ihren Müttern nach Österreich kamen – wurden vor allem als Problem in den Wiener Pflichtschulen auffällig.

Der Familiennachzug belastete vor allem die Schulen in Wien, die zu wenig Informationen bekamen, um sich rechtzeitig auf die neuen Kinder vorzubereiten. Foto: Heribert Corn

Dort tauchten mitten im Unterrichtsjahr ohne Vorbereitung neue Schülerinnen und Schüler in den Klassen auf, mancherorts im Wochentakt: Kinder, die kein Wort Deutsch sprachen und vielfach seit langem keine Schule von innen gesehen hatten. Die Lehrerschaft war überfordert, Eltern, die um den Lernfortschritt ihres Nachwuchses fürchten, wurden zunehmend erzürnt.

Immer weniger Einreiseanträge

Zwar nahm die Zahl der Ankünfte zuletzt ab. Im vergangenen Jahr wurden 14.032 Einreiseanträge zwecks Familienzusammenführung gestellt, heuer bis inklusive Mai waren es 5473, bei von Jänner (2185 Anträge) bis Mai (493) stark sinkender Tendenz.

Dennoch stoppte das Innenministerium Anfang Juni weitere Einreisen: In den Herkunftsstaaten bestehe Fälschungsverdacht, die Anträge müssten neu überprüft werden, etwa durch DNA-Tests, um Verwandtschaftsverhältnisse zu belegen. Eine chronologische Rekonstruktion auf Basis zum Teil interner Dokumente aus dem Innenministerium, die dem STANDARD vorliegen (siehe unten), lässt auch andere Sichtweisen zu.

Für die von dem Stopp betroffenen Flüchtlinge heißt das: Sie müssen jetzt noch länger auf die Wiedervereinigung mit Eltern, Kindern, Ehe- oder Lebenspartner warten – obwohl das Recht auf Familienleben ein Menschenrecht ist. Für Nala M. (18, Name geändert, Anm.) aus Somalia, die sich seit inzwischen zwei Jahren mit dem Roten Kreuz, das den Familiennachzug abwickelt, um die Einreise ihrer Mutter und fünf Geschwister bemüht, bedeutet das womöglich darüber hinaus: zurück an den Start. Aus dem Innenministerium kommt zu dem Einzelfall auf Fragen des STANDARD aus Datenschutzgründen kein Kommentar.

Unklar, wie es weitergeht

An einem Freitagvormittag sitzt Nala auf einem Sofa in der Zentrale der NGO Tralalobe in Wien, von der sie seit vier Jahren betreut wird. Zögernd und auf Deutsch erzählt die junge Frau in Jeans, Langarm-T-Shirt und Kopftuch von der Mutter, die sie als unbegleitete Minderjährige nach ihrer Flucht aus den Augen verloren und später auf eigene Faust über Facebook- und Community-Kontakte wiedergefunden hatte.

Derzeit würden die Frau und fünf Geschwister in einer Mietwohnung in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba der weiteren Entwicklungen harren, schildert Nala. Geld hätten sie noch bis August, danach sei unklar, wie die Familie über die Runden kommen solle. Zwar bemühe sie, Nala, sich, ihnen Geld zu schicken. Doch mit ihrem Lohn aus der Lehrwerkstätte, in der sie nach ihrem Mittelschulabschluss arbeitet, komme sie nicht weit.

DNA-Tests bestätigten Verwandtschaftsgrad

Zweimal bereits reisten die Mutter und die Kinder von ihrem Wohnort in Somalia nach Addis Abeba, wo die österreichische Botschaft die nächste diplomatische Vertretung für Somalis im Familiennachzugsverfahren ist: ein Weg 600 Kilometer, eine Fahrtdauer zwei Tage. Beim ersten Mal, im Juni 2023, stellten sie ihren Nachzugsantrag. Dabei wurden auch DNA-Tests durchgeführt. Sie bestätigten den engen Verwandtschaftsgrad.

Nala beim Interview in der Zentrale der NGO Tralalobe. Ihr Gesicht will sie in der Zeitung nicht herzeigen. Foto: Regine Hendrich

Beim zweiten Mal, heuer am 24. Mai, wurde das Alter der Geschwister nochmals überprüft. Dann ging alles schnell, schildert der stellvertretende Tralalobe-Geschäftsführer Florian Stummelreiter. Am 28. Mai kam eine Mail des Roten Kreuzes. Das für Familiennachzugsverfahren zuständige Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) habe tags zuvor eine positive Entscheidung erlassen, die Botschaft könne Einreisevisa ausstelle.

Pässe waren schon visumsfertig

Am 31. Mai gab die Mutter die Pässe in der Botschaft ab; sie befinden sich derzeit immer noch dort. "Es hieß, die Frau werde in der folgenden Woche angerufen, sobald die Visa fertig sind", sagt Stummelreiter. Dann kam das Wochenende – und ein paar Tage später eine weitere Mail: Der Antrag sei zur nochmaligen Überprüfung ans BFA in Wien zurückgeschickt worden. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hatte den Stopp sämtlicher Familiennachzugsverfahren mit positiver Prognose angeordnet, in denen noch kein Visum ausgestellt worden war.

Für Nala ist dieser Beschluss ein besonders schwerer Rückschlag – denn sie war genau an diesem Wochenende 18 Jahre alt geworden. Damit gelten für sie als Ankerperson für den Nachzug von Mutter und Geschwistern nun die Regeln für Erwachsene. Ihre Angehörigen müssten einen Visumsantrag laut Niederlassungsgesetz (Nag) stellen, und Nala müsste an die 3000 Euro im Monat verdienen, um für ihren Unterhalt aufzukommen. Das kann sie nicht.

NGO will Beschwerde einlegen

Ist so eine Neuantragstellung zumutbar, wo doch Nalas Familiennachzugsverfahren, das sie als unbegleitete Minderjährige begonnen hatte, unmittelbar vor der Visaausstellung für die Verwandten steht? Stummelreiter gibt sich kämpferisch: "Sollte ihr Antrag nun abgelehnt werden, werden wir Beschwerde einlegen", sagt er. "Um keine Fristen zu versäumen", werde man aber auch den Antrag laut Niederlassungsgesetz stellen. Obwohl dieser im echten Leben nur wenig Aussicht auf ein Familienleben für Nala in Österreich eröffnet. (Irene Brickner, Johannes Pucher 7.7.2024)