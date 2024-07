Der DLC zu "Erdtree" verspricht wieder packende Herausforderungen – die offenbar erst im späteren Spielverlauf zum Vorschein treten dürften. Screenshot/Brandtner

Es soll Leute geben, die sich wegen der Veröffentlichung eines neuen Videospiels extra Urlaub nehmen. Spieleserien mit besonders umfangreichen Abenteuern wie etwa GTA, The Witcher, The Elder Scrolls oder Red Dead Redemption sind besonders prädestiniert dafür, um nur ein paar prominente Beispiele zu nennen.

Und selbst wenn es nur ein verlängertes Wochenende ist, das man freischaufeln kann, hat es einen ganz besonderen Reiz, sich für ein paar Tage "abzumelden" und in eine andere Welt abzutauchen. Das gilt natürlich auch für alle Titel von Entwickler Fromsoftware. Im Fall von Elden Ring bietet sich das sogar nur für den DLC Shadow of the Erdtree an – wie lange man dafür braucht, hängt freilich von vielen Faktoren ab.

Zur Veröffentlichung von Elden Ring im Februar 2022 hatte ich damals tatsächlich das Glück, das Abenteuer weitgehend zu meiner Vollzeitbeschäftigung machen zu können. So spielte ich mit meinem Tarnished One in intensiven, aber wohldosierten Sessions über einen Zeitraum von zwei Wochen verteilt die Platintrophäe auf der Playstation 5 frei. Was für ein großartiges Erlebnis. Mehr als zwei Jahre später sieht die Situation ein wenig anders aus: Die Lust auf so ein Dacapo mit Shadow of the Erdtree wäre natürlich da, die Zeit aber nicht. Wie sich herausstellt, brauche ich aber wohl gar keinen Urlaub für den DLC.

Der große Aufschrei

Es kam, wie man es als langjähriger Spieler von Fromsoftware-Titeln erwartet hette: Für Shadow of the Erdtree hat sich der Entwickler besonders garstige Herausforderungen ausgedacht. Garstig genug jedenfalls, um erneut hervorzuheben, dass eben nicht jeder in den Genuss dieses Abenteuers kommen soll. In einem Interview mit dem Guardian betont Fromsoftware-Präsident Hidetaka Miyazaki: "Wenn wir wirklich gewollt hätten, dass die ganze Welt das Spiel spielt, könnten wir den Schwierigkeitsgrad immer weiter herunterschrauben. Das erschien uns aber nicht der richtige Ansatz."

Was nach Ansicht des Schöpfers selbst das Spielkonzept zerstören würde, ist aber offenbar genau das, was große Teile der Spielerschaft indirekt gefordert haben. Ein Elden Ring, das doch bitte fairer sei. Unter einem Berg aus Lob vergraben wurde auch von Teilen der Presse bemängelt: Der DLC sei zu schwierig, besonders die Bosse würden den Schwierigkeitsgrad künstlich in die Höhe treiben.

Der Aufschrei war jedenfalls groß genug, dass Fromsoftware bereits fünf Tage nach Veröffentlichung des DLCs einlenkte und ein Update nachschoss, das Korrekturen am Balancing des Spiels vornahm. Konkret bezieht sich die Änderung auf eine neue Spielmechanik in Shadow of the Erdtree, wonach Angriffe, Verteidigung und Geisterbeschwörungsfähigkeit des Protagonisten durch das Aufsammeln und Aktivieren bestimmter Gegenstände verstärkt werden. Bis zur Hälfte dieser maximal einsammelbaren Fragmente werden die Werte offenbar deutlich erhöht, was gerade den Anfang des Spiels erleichtern soll.

Ein gemütliches Spiel

Und wie es das tut. Tatsächlich führt es dazu, dass ich nach rund zehn Stunden Spielzeit mittlerweile mitten im DLC bin, etliche Bosse hinter mir habe und noch vor keine wirklich große Herausforderung gestellt worden bin. Und das, obwohl sich mein Spielcharakter gerade einmal knapp über Level 180 bewegt und ich mich als geübten, aber lediglich durchschnittlichen Soulslike-Spieler bezeichnen würde. War das wirklich der Plan von Fromsoftware? Beim bisherigen Track-Record eher schwer vorstellbar.

Das soll nicht als Beschwerde verstanden werden. Bis jetzt finde auch ich Shadow of the Erdtree ähnlich großartig wie das Hauptspiel, weil es im Gegensatz zu vielen anderen Open-World-Vertretern noch immer damit verzaubert, was ich schon an anderer Stelle einmal geschrieben habe: Es gibt Spielern das unverwechselbare Gefühl, auf eigene Faust eine geheimnisvolle und finstere Welt zu erkunden und dabei von ihr verschlungen zu werden. Empfohlenen Weg bekommt man keinen vorgekaut, Aha-Effekte sind reichlich vorhanden – und das ist gut so.

Trophäenjäger gehen leer aus

Für Fromsoftware nicht ganz ungewöhnlich, aber dennoch bemerkenswert: Auch das Fehlen von freispielbaren Erfolgen im DLC dürfte ein wenig die Herausforderung aus dem Spiel nehmen. Das mag für viele Spielerinnen und Spieler irrelevant sein, kann aber gerade im Hinblick auf eine länger geplante Spielzeit schon eine zusätzliche Motivation nehmen.

Jeden Winkel abzugrasen und jeden Stein umzudrehen macht unabhängig davon auch jetzt wieder großen Spaß – nur die Bedrohlichkeit hat eben merkbar abgenommen. Und mit ihr über mehrere Stunden hinweg auch ein wenig das befriedigende Gefühl, eine schwierige Region des Spiels bewältigt oder einen Boss endlich "gelegt" zu haben. Sicherlich ist mein Spielcharakter vereinzelt schon gestorben – aber das sollte bei diesen Spielen als Normalität verstanden werden.

Faire und unfaire Gegenmaßnahmen

Bis jetzt ist es also ein unerwartet entspannter Sommer mit dem DLC von Elden Ring geworden. Dass die Herausforderungen noch zunehmen werden, bleibt zu hoffen – dennoch bezweifle ich stark, dass die Entwickler mit diesem "Urlaubsbeginn" im Schattenreich zufrieden sein können. Zumal die neue Spielmechanik mit den einsammelbaren Fragmenten ohnehin so konzipiert war, dass sich Spieler den Schwierigkeitsgrad mehr oder weniger zurechtlegen können. Von starken Waffen (oder besser gesagt Schilden), die das Spiel mit ensprechendem Charakter-Build angeblich "brechen" können, ganz zu schweigen.

Hinzu kommt, dass auch die Geister, die man in dafür vorgesehenen Gebieten beschwören kann, entsprechend verstärkt werden können. Besonders, wer auf die Imitatorenträne aus dem Hauptspiel zurückgreifen kann, bekommt dadurch hilfreiche Verstärkung an die Hand. Und sollten bei Bossen nach mehreren Anläufen alle Geduldsfäden gerissen sein, kann man mit Krummfingermedizin immer noch direkte Hilfe der Community über die Märtyrerbildnisse herbeirufen.

So weit zu den fairen Handlungsoptionen, die Fromsoftware ermöglicht. Je nach Grad der Verzweiflung lassen sich unter Umständen auch Methoden anwenden, die von den Entwicklern mit hoher Wahrscheinlichkeit so nicht vorgesehen waren – solange sie noch nicht aus dem Spiel herausgepatcht worden sind. Wer damit noch keine Erfahrung hat, sollte unbedingt beim Youtuber Tyrannicon vorbeischauen – viel amüsanter und oft auch lehrreicher als mit den Lektionen des "Gurus" wird es in diesem Zusammenhang wohl nicht mehr werden.

Ja, aber der letzte Boss!

Völlig korrekt wäre an dieser Stelle schließlich der Einwand, dass der letzte Boss des DLC immer noch eine absurd schwer zu knackende Nuss sein soll. Selbst abgebrühte Profis wie der legendäre Elden Ring-Spieler "Let me solo her" setzten sich damit kurzfristig in Szene (kein Spoiler) – vermeldeten aber kurze Zeit später ihren Triumph.

Nicht ganz so locker dürfte es für Streamer Kai Cenat gelaufen sein, der weit mehr als 1000 Anläufe benötigte, um die letzte Hürde zu nehmen (ACHTUNG, Spoiler: Hier der Link zu seinem letzten Anlauf). Aber zeigt sein darauffolgender Freudenschrei symbolisch nicht genau jenes Gefühl, weshalb man sich diese Abenteuer antut? Ich bin jedenfalls schon gespannt, wie laut ich schreien werde. Lassen Sie uns in den Kommentaren wissen, wie schwierig Shadow of the Erdtree für Sie ist. (Benjamin Brandtner, 6.7.2024)