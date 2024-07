Wer in seiner Heimat politisch oder sozial verfolgt wird, dem oder der ist nach einem Antrag Asyl zu gewähren. Das ist in Österreich – und nicht nur hier – geltendes Recht. Erkennen die Asylbehörden und Gerichte rechtskräftig keine Schutz- oder Bleibegründe und weisen eine Person aus, so muss diese Österreich wieder verlassen. Im Fall der Ausreiseweigerung wird sie ins Ursprungsland abgeschoben.

Wurde in letzter Minute aus dem Polizeigefängnis geholt: Gao Yi, Transgenderfrau und Dissidentin aus China, sollte abgeschoben werden. Foto: Brickner

In der Praxis ist das nicht ganz so einfach. Immer wieder werden Proteste gegen als unfair oder gar als gefährlich eingeschätzte Abschiebungen laut: Eine Rückführung ist immerhin ein existenzieller Schritt. Auf der anderen Seite verbleiben viele abgelehnte Asylsuchende im Land, weil die Heimatstaaten sie nicht wieder aufnehmen. Das Asylsystem befindet sich in einem Ungleichgewicht.

"Sie können jetzt gehen", sagte der Polizist

Gao Yi (29), eine Transgenderfrau aus China, wäre am 17. April 2024 fast abgeschoben worden. Im Polizeianhaltezentrum am Wiener Hernalser Gürtel wartete sie schon auf ihren Transport zum Flughafen Schwechat, um in einen Flieger nach Schanghai gesetzt zu werden. Da wurde sie aus der Zelle gerufen: "Sie können jetzt gehen", sagte ihr ein Polizist an der Ausgangssperre auf Englisch. "Ich dachte erst: Das ist ein Missverständnis. Dann griff ich meine Tasche und lief los", schildert Gao die Situation dem STANDARD.

Was war geschehen? Tags davor, am 16. April, hatten Polizistinnen und Polizisten gegen vier Uhr früh an die Tür zu Gaos Mansardenzimmer in einer Flüchtlingsunterkunft im niederösterreichischen Mitterbach am Erlaufsee geklopft. Ihre Abschiebung sei für den kommenden Tag angesetzt. Die Chinesin wurde nach Wien gebracht.

Wer ist schneller, Gericht oder Polizei?

"Damit hatte ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht gerechnet", sagt Gao – eine mittelgroße, zarte Person mit langen schwarzen Haaren und Flitterlidschatten. Zwar war ihr Asylantrag, den sie im November 2021, aus dem Flieger steigend, in Wien-Schwechat gestellt hat, im Februar 2023 abgelehnt und sie zur Ausreise aufgefordert worden. Auch ihre Beschwerde dagegen wurde im Februar 2024 zurückgewiesen. Dass sie in China eine regimekritische Partei gegründet hat – und außerdem in ihrer Heimat erst nach einer geschlechtsumwandelnden Operation offiziell zur Frau werden könnte –, wurde als nicht schutzwürdig beurteilt.

Danach aber hatte sie einen Antrag auf Verfahrenshilfe gestellt: ein Schritt, der abgelehnten Schutzsuchenden offensteht. Wird ihm stattgegeben, kommt es zu einer neuerlichen Überprüfung des Falls durch die Höchstgerichte. Die Ausreiseaufforderung ist dann außer Kraft.

Bis dahin jedoch laufen die Abschiebevorbereitungen parallel weiter; die Behörden sind damit ja auch im Recht. Andererseits: Gewähren die Höchstgerichte Verfahrenshilfe, so deshalb, weil sie in dem Verfahren Ungereimtheiten sehen. Eine dennoch durchgeführte Rückführung wäre also rechtlich fragwürdig. Daher, so Lukas Gahleitner-Gertz von der NGO Asylkoordination, würden Abschiebungen in der Regel sofort abgebrochen, sobald eine Verfahrenshilfeorder da ist.

BFA-Direktor ordnete Entlassung an

In Gao Yis Fall veröffentlichten Verwaltungs- und Verfassungsgerichtshof diese noch am 17. April. Die Haftentlassung der Chinesin erfolgte "durch mündliche Anordnung" von BFA-Direktor Gernot Maier und der Direktorin des BFA St. Pölten, Michaela Frank, wie einer am selben Tag um 19.43 Uhr abgefassten, dem STANDARD vorliegenden "Stellungnahme" zu entnehmen ist. Einen Kommentar aus dem Innenministerium zu dem Fall gibt es aus Datenschutzgründen nicht.

Nun wartet Gao auf die inhaltlichen Entscheidungen der Höchstgerichte: Immerhin hat sie in China eine regimekritische Partei gegründet. Nach wie vor im abgelegenen Mitterbach: Bemühungen der LGBTIQ-Flüchtlinge unterstützenden NGO Queerbase, sie in die Grundversorgung nach Wien zu übersiedeln, sind bis dato an Niederösterreich gescheitert.

Nicht abschiebbar und nur geduldet

Weit häufiger als durch Höchstgerichtsintervention verbleiben abschiebbare Personen aber durch die Macht des Faktischen im Land. Ihre Herkunftsstaaten nehmen sie nicht zurück – oder aber die Zustände in diesen Ländern lassen eine Rückschiebung aus menschenrechtlichen Gründen nicht zu.

Straffällig gewordenen Schutzberechtigten wird in Österreich der Prozess gemacht, danach wird über Abschiebung oder Duldung entschieden. Foto: APA/Roland Schlager

Das erschwert ihr Leben beträchtlich, denn sie sind in Österreich bis auf Weiteres nur noch geduldet. Sie dürfen in den meisten Fällen nicht arbeiten und haben nur in wenigen Bundesländern Zugang zur Grundversorgung. Laut Innenministerium wurden 2023 an 370 Personen Duldungskarten ausgegeben.

Kümmern sich geduldete Personen nicht aktiv um ihre eigene Rückführung, etwa indem sie sich bei der Botschaft ihres Heimatlandes um einen Reisepass bemühen, gibt es für sie aus dieser höchst prekären Situation auch kein Entkommen. Eine Duldung in Österreich hat zwar keinen Ablauftermin, was etwa Christoph Riedl, Asyl- und Menschenrechtsexperte der Diakonie, kritisiert.

Etliche Geduldete tauchen unter

Menschen in dieser Lage würden vielfach untertauchen und sich in Ländern mit weniger behördlichen Kontrollen als Österreich in der Schwarzarbeit verdingen: "Das ist für sie selbst und für die Öffentlichkeit ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsrisiko", sagt Riedl.

Was aber geschieht, wenn ein Asylwerber, anerkannter Flüchtling oder subsidiär Schutzberechtigter schwer straffällig wird – vielleicht sogar ein aufsehenerregendes Verbrechen wie eine Vergewaltigung oder eine Messerattacke begeht? Eine Abschiebung, vielleicht gar, wie derzeit von Politikern und Behörden gefordert, nach Afghanistan oder Syrien ist dann keineswegs der nächste Schritt.

2023 neun Mal Schutzstatus entzogen

Vielmehr gebietet es der Rechtsstaat, dass dieser Person in Österreich der Prozess gemacht wird. Gleichzeitig läuft ein Verfahren zu Aberkennung des internationalen Schutzes, was laut Innenministerium 2023 in neun Fällen zu einem Entzug führte. Am Ende der Gefängnisstrafe steht dann auch in solchen Fällen oft eine Duldung und damit ein Verbleib. Straffällig gewordene Ausländer werden zwar prioritär außer Landes gebracht – aber nur, wenn das mit dem Herkunftsstaat auch klappt. (Irene Brickner, 8.7.2024)