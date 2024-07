Derzeit prüfe man noch alle Dokumente für einen Beitritt zur neu gegründeten Rechtsfraktion, "aber es scheint mir der richtige Weg zu sein", sagte Italiens Vizepremier Matteo Salvini. APA/EXPA/JOHANN GRODER

Rom – Italiens rechte Regierungspartei Lega führt derzeit Gespräche, um der am Sonntag von der FPÖ, dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán und der populistischen tschechischen ANO präsentierten neuen EU-Rechtsfraktion "Patrioten für Europa" beizutreten. "Wir sind an der Arbeit", antwortete Lega-Chef Matteo Salvini am Dienstag auf eine Journalistenfrage über Gespräche mit Orbán in Rom.

"Sich denjenigen anzuschließen, die Arbeitsplätze, die Familie und die Zukunft der jungen Menschen in den Mittelpunkt ihrer Politik stellen, scheint mir der richtige Weg zu sein. Das ist es, was die Lega schon seit einiger Zeit fordert. Wir prüfen alle Dokumente, aber es scheint mir der richtige Weg zu sein", hatte Italiens Vizepremier und Verkehrsminister Salvini bereits Montag in einem Radiointerview betont.

Die Lega gehört derzeit auf EU-Ebene der Fraktion Identität und Demokratie (ID) an, der auch Marine Le Pens Rassemblement National und die FPÖ angehörten. Orbáns Partei Fidesz ist seit seinem Austritt aus der Europäischen Volkspartei vor zwei Jahren nicht mehr in einer europäischen Fraktion vertreten. Für die Gründung einer EU-Parlamentsfraktion braucht es 23 Mandatare aus sieben EU-Ländern. (APA, red, 2.7.2024)