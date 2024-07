ORF-Chef Roland Weißmann über Sportrechte und Teamplay, Ex-US-Botschafter Weiss in der "ZiB 2" über Trumps Freude; Kinderüberraschung in "House of the Dragon"

Hier kommen die Mediennews von heute:

TV-Rechte: Ärger in Deutschland, weil Österreich gegen Türkei nicht im Free-TV läuft - Das Spiel ist am Dienstag exklusiv bei Magenta TV zu sehen, was viele Fans mit türkischen Wurzeln erzürnt. Servus TV darf die EM-Spiele nur in Österreich zeigen

Hakan Calhanoglu ist beim Spiel gegen Österreich gesperrt und muss zuschauen. Das Spiel ist in Deutschland nicht im Free-TV zu sehen, das sorgt dort für Unmut. Foto: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Sportrechte: ORF-Generaldirektor Weißmann: Wir brauchen Teamplay – auch bei Sportrechten - Die Kosten für Sportlizenzen explodieren, kein Medienunternehmen kann das allein stemmen. Es braucht Partnerschaften, um einen Free-TV-Zugang zu ermöglichen. Und das ist bei dieser Euro gut gelungen

Recap: "House of the Dragon", Episode 3: Kinderüberraschung - Die Stärken des "Game of Thrones"-Kosmos treten zutage, und zwar insbesondere dann, wenn nicht gehandelt wird. Gute Folge!

Ausweinen mit Roger Federer: "Zwölf Letzte Tage" auf Amazon Prime - Der Film umgeht echte Einblicke in die Privatsphäre, Regisseur Kapadia vermeidet einen kritischen Blick auf seinen Auftraggeber

"Racheporno": Biden Junior verklagt Fox News wegen Nacktbildern in TV-Serie - Hunter Biden ließ eigenen Laptop mit Bildern "bei sexuellen Handlungen" im Computergeschäft zurück, rechter Sender machte Miniserie daraus

Ex-Botschafter Weiss: "Trump hat sich über dieses Urteil riesig gefreut" - Der Diplomat Martin Weiss erklärte im "ZiB 2"-Interview mit Armin Wolf den umstrittenen Spruch des Supreme Court und äußerte beachtliches Vertrauen in die US-Demokratie

Paris: Nach Wahlen in Frankreich könnte der öffentlich-rechtliche Rundfunk privatisiert werden - RN-Parteivorsitzende Jordan Bardella kündigte Einsparungen durch Privatisierung an

Bratislava: RTVS in der Slowakei aufgelöst: Öffentlich-rechtlicher Sender durch Staatsmedium ersetzt - Oppositionsparteien kündigten Beschwerde beim Verfassungsgericht an und werfen der Regierung vor, ein Propagandamedium für sich schaffen zu wollen

Ab 23. Juli: Meinrad Knapp führt "Sommergespräche" auf Puls 4 und Puls 24 - Erster Gast ist Vizekanzler Werner Kogler. Eine Analyse erfolgt in "Pro und Contra Spezial" jeweils nach den Gesprächen

Online first: ORF-Kuppelformat "Liebesg'schichten und Heiratssachen" startet am 8. Juli - Zehn neue Folgen mit Interviewerin und Gestalterin Nina Horowitz sind ab 8. Juli auf ORF 2 und ORF On zu sehen

Paramount+: Richard Gere als Spion in seltener Serienrolle für "The Agency" - Der US-Star spielt in der Serie "The Agency" einen ehemaligen Spion, der das Agentenhauptquartier in London leitet – George Clooney produziert

"Vikings: Valhalla" bei Netflix: Berliner Pfarrer synchronisiert den Papst - Das Interesse an den Tonstudios in der Nachbarschaft führte bei pensioniertem Berliner Pfarrer zu einem neuen Job in der Filmbranche – Dritte Staffel startet am 11. Juli

Switchlist: Ungarn und die EU, Österreich vs. Türkei, außerdem eine Reportage über das Dorf der Hässlichen, "Spider-Man 2" und "Shaun of the Dead" - TV-Hinweise für Dienstagabend.

Einen spannenden (Fußball)-Abend wünscht die Etat-Redaktion.