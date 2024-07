Nikotinbeutel enthalten keinen Tabak, machen aber abhängig. Haypp.com

Graz – Der steirische Landtag hat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause ein Verbot von Nikotinbeuteln für unter 18-Jährige beschlossen. In Oberösterreich und Tirol sind sie bereits verboten, in Salzburg ist ein entsprechendes Gesetz seit 1. Juni in Kraft. Die Grünen hatten die Novelle des Jugendgesetzes bereits im vergangenen April eingebracht und sprechen sich auch für ein österreichweites Verbot aus – ein entsprechender Vorschlag des Gesundheitsministeriums scheiterte bislang allerdings am Widerstand der ÖVP.

Nikotinbeutel enthalten keinen Tabak, sondern Nikotinsalz. Darum fallen sie auch nicht unter das Tabak- und Nichtraucherinnenschutzgesetz, das den Verkauf von Tabakerzeugnissen an unter 18-Jährige verbietet. Sie werden unter die Lippe geschoben, das Nikotin gelangt von dort in den Blutkreislauf. Wie alle anderen nikotinhaltigen Produkte können sie stark abhängig machen. (rio, APA, 2.7.2024)