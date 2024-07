Die Politik sucht nach Möglichkeiten, um Migrantinnen und Migranten den Weg in die österreichische Gesellschaft zu erleichtern. Ein Verein in Wien macht vor, wie das geht

Die Nachbarinnen in Wien betreuen Frauen aus ihren eigenen Herkunftsländern. Die meisten kommen aus Tschetschenien, Somalia, Türkei und Afghanistan. Foto: Hanna Pribitzer

Es gibt Geschichten, die lassen Malka Musaeva schlecht schlafen. Sie handeln von Gewalt und Unterdrückung, von Frauen, die wie Gefangene in den eigenen Familien leben. Malka Musaeva kennt viele solcher Geschichten. Seit nunmehr acht Jahren hört sie sie beruflich. So lange besucht die ausgebildete Sozialassistentin für den Verein "Nachbarinnen in Wien" Landsfrauen aus Tschetschenien, die mit dem Ankommen, dem Kulturschock, der Fremde oder auch der Enge der eigenen Tradition kämpfen.

Community-Arbeit

Doch längst nicht alle Geschichten wiegen so schwer auf Musaeva. Da ist etwa die von Ayshat: Gerne öffnet sie die Tür zu ihrer Wohnung, lädt an ihren üppig beladenen Tisch, erzählt aus ihrem Alltag. Ihren richtigen Namen möchte sie dennoch nicht in der Zeitung lesen – der Community wegen. Zwar leben rund 18.000 Menschen aus Tschetschenien in Wien, doch man kennt einander, und schnell haften Etiketten an.

Vor zweieinhalb Jahren hat die Mutter von fünf Kindern Malka Musaeva erstmals in ihrer Wohnung in einem Arbeiterbezirk an der Peripherie Wiens empfangen. Es war eine schwierige Zeit: Ayshat war gerade schwanger, ihre Mutter schwer krank, zu Hause herrschte Chaos. Das Homeschooling während der Pandemie hatte die Familie an ihre Grenzen gebracht, der älteste Sohn hatte Probleme in der Schule. Er habe sich radikalisiert, hieß es. Dabei hätte er nur mit Kastanien geworfen, wie die anderen Jugendlichen in seiner Klasse auch, erzählt Ayshat. Als sie das Gespräch mit der Lehrerin suchte, gab man ihr zu verstehen, sie komme zu oft. "Wäre ich nicht gekommen, hätte man mir vorgeworfen, es interessiert uns nicht."

Lost in Translation

Seit 17 Jahren lebte Ayshat da bereits in Wien. In Tschetschenien hatte sie studiert, war gut ausgebildet nach Österreich gekommen – und musste deshalb fünf Jahre lang auf einen Deutschkurs warten. "Sie können ja eh Englisch, hat man mir beim AMS gesagt", erzählt sie. Das tägliche Leben: ein Spießrutenlauf zwischen Alltagsrassismus und kulturellen Missverständnissen.

"Als tschetschenische Frau bin ich es gewohnt, alles auf meine Schultern zu nehmen", sagt sie. "Ich dachte, ich muss das alles schaffen. So will es meine Kultur." Dabei war Ayshat am Ende ihrer Kräfte. Da hörte sie von einer Bekannten von den "Nachbarinnen": "Ich kenne eine tolle Frau, die mich unterstützt." Also bat Ayshat Malka Musaeva zu einem Besuch. "Bei ihr konnte ich meinen Schmerz erstmals richtig ausdrücken. Von ihr habe ich die richtige Unterstützung bekommen", erinnert sich Ayshat. "Kulturübersetzung", nennt Ayshat das Zauberwort. Denn Malka Musaeva weiß, wovon Ayshat spricht: Die studierte Chemikerin ist selbst vor vielen Jahren mit fünf Kindern von Tschetschenien nach Österreich gekommen.

Wichtige Role-Models

Das Projekt "Nachbarinnen in Wien" hat einen Schlüssel zur gelingenden Integrationshilfe gefunden. Das Konzept ist so simpel und naheliegend, dass man sich fragt, warum es nicht längst landesweit als Standardwerkzeug in der Integrationsarbeit eingesetzt wird: Zu Sozialassistentinnen ausgebildete Migrantinnen helfen Landsfrauen durch den Alltag. Als Role-Models ermächtigen sie sie zur Selbsthilfe und lotsen so ganze Familien aus der Isolation. Mittels gemeinsamer Sprache, dem nötigen Wissen über Traditionen und kulturelle Hintergründe holen sie die Frauen im eigenen Zuhause ab und öffnen sie für das Leben vor ihren Wohnungstüren.

2013 haben die Internistin Christine Scholten und die Sozialarbeiterin Renate Schnee das Projekt gegründet. Seither absolvierten die elf mobilen Sozialassistentinnen des Vereins mehr als 13.400 Hausbesuche, betreuten mehr als 4000 Familien und begleiteten diese auf rund 4600 Amtswegen. In der vereinseigenen Nähwerkstatt sind sieben Frauen angestellt, 299 Lernhelferinnen und -helfer des Projekts haben fast 600 Kindern an die 20.000 Lernhilfestunden gegeben.

Der Verein "Nachbarinnen in Wien" ist als umfassendes Emanzipationsprojekt angelegt. Nur ein einziger Ehemann habe in all den Jahren die Zusammenarbeit verboten, erzählt die Initiatorin und Geschäftsführerin Christine Scholten. Die Nachbarinnen haben viele Erfolgsgeschichten zu erzählen über die Familien, die sie durchschnittlich zwischen drei Monaten und einem Jahr begleiten. "Viele davon auch gemeinsam mit der Kinder- und Jugendhilfe", sagt Scholten. Scheitern würden nur wenige. "Es gibt aber auch Frauen, die zu dem Schluss kommen, dass sie so leben möchten, wie ihr Mann es verlangt. Doch ich glaube, dass jede Frau im Kern den Wunsch nach Freiheit hat."

Vereinsgründerin Christine Scholten (Mitte) mit SozialassistentinMalka Musaeva (rechts). Foto: Hanna Pribitzer

Wöchentliche Weckrufe

Oft sei es schwierig, traumatisierte Frauen in die Realität zurückzuholen, sagt die Sozialassistentin Musaeva. "Die Kinder können aber nicht warten, bis sich die Eltern beruhigen – ihr Leben läuft ja weiter. Deshalb ist es wichtig, dass die Erwachsenen aufwachen und Verantwortung übernehmen." Der Weg dorthin gelingt in kleinen Schritten, über wöchentliche Vereinbarungen, die eingehalten werden müssen. "Unsere Unterstützung ist kostenlos, aber wir verlangen dafür die Mitarbeit unserer Klientinnen."

In Ayshats Familie läuft es inzwischen reibungsloser: Ayshat arbeitet, ihr Mann übernimmt momentan die Kinderbetreuung. Damit ist ihr etwas gelungen, was in der tschetschenischen Community eher die Ausnahme als die Regel ist: Laut dem jüngsten Integrationsbericht wiesen tschetschenische Geflüchtete zuletzt die mit Abstand niedrigsten Erwerbstätigenquoten auf – nur 8,2 Prozent der 2019 bzw. 27,7 Prozent der 2015 zugezogenen Tschetscheninnen und Tschetschenen waren 2021 als unselbstständig oder selbstständig erwerbstätig gemeldet.

Malka Musaeva habe sie damals aufgeweckt, sagt Ayshat. "Was du mir gesagt hast, war in dem Moment ganz wichtig zu hören." Welche von Musaevas Worte damals so genau ins Schwarze getroffen haben, will sie jedoch für sich behalten. (Birgit Wittstock, 11.07.2024)