Machtdemonstration von Tadej Pogacar. AFP/THOMAS SAMSON

Valloire – Topfavorit Tadej Pogacar hat die erste Hochgebirgsetappe der Tour de France gewonnen und wieder das Gelbe Trikot übernommen. Der Slowene feierte am Dienstag auf dem Teilstück von Pinerolo nach Valloire (140 km) seinen bereits zwölften Tagessieg bei der Frankreich-Rundfahrt. Felix Gall verlor im Finale des letzten Anstiegs zum Col du Galibier wie auch der Kolumbianer Egan Bernal und die Briten Adam Yates und Geraint Thomas den Anschluss an die Topstars. Der Osttiroler vom Team Decathlon–AG2R La Mondiale büßte als Etappen-Elfter 2:42 Minuten ein, schob sich aber auf Gesamtplatz zwölf.

Pogacar gewann die vierte Etappe mit fast 4.000 Höhenmetern etwas mehr als eine halbe Minute vor Remco Evenepoel, Pogacars UAE-Teamkollegen Juan Ayuso, Primoz Roglic und Titelverteidiger Jonas Vingegaard. Gall kam in der nächsten größeren Gruppe an. Im Gesamtklassement rückte der Vorjahresachte aus Osttirol um sechs Positionen nach vorne, sein Rückstand auf Pogacar beträgt jedoch bereits 3:21 Minuten.

Der zweimalige Tour-Sieger aus Slowenien übernahm das Führungstrikot von Richard Carapaz, der im letzten Drittel des finalen Anstiegs nicht mehr mitkam und letztlich fünf Minuten verlor. Pogacar, der bereits nach dem zweiten Tag geführt hatte, führt vor einer flachen Etappe am Mittwoch 45 Sekunden vor dem belgischen Tour-Debütanten Evenepoel (Soudal). Vingegaard aus der Visma-Mannschaft liegt als Dritter 50 Sekunden zurück. Red-Bull-Kapitän Roglic und Carlos Rodriguez (Ineos) fehlen über eine Minute auf den Spitzenreiter.

"Ich bin sehr, sehr glücklich. Das war mehr oder weniger der Plan, wir haben ihn super ausgeführt. Ich habe diese Traumetappe solo gewonnen, das ist unglaublich. Ich fühle mich sehr gut, ich hoffe, dass es so weitergeht", sagte Pogacar.

Fluchtgruppe eingeholt

Auf dem Weg nach Sestriere (2.050 m) und über den Col den Montgenevre (1.850 m) bestimmte eine Fluchtgruppe das Geschehen. Im langen Anstieg zum Galibier (2.650 m) erhöhten die Teams der Favoriten aber das Tempo, der letzte Ausreißer wurde sieben Kilometer vor dem höchsten Punkt eingeholt. Gall hielt sich lange in der durch das Tempodiktat der Pogacar-Teamkollegen Joao Almeida und Ayuso immer kleiner werdenden Spitzengruppe, vier Kilometer vor der Passhöhe musste aber auch er abreißen lassen. Pogacar griff 800 m vor der Kuppe aus der nur noch kleinen Topgruppe erfolgreich an. Nur Vingegaard konnte dem Slowenen kurz folgen, Pogacar aber baute seinen Vorsprung in der langen Abfahrt bis ins Ziel noch aus.

Am Mittwoch wird es für die Klassementfahrer ruhiger werden. Es geht von Saint-Jean-de-Maurienne nach Saint Vulbas, wo nach 177 km ein Massensprint zu erwarten ist. (APA, red, 2.7.2024)

Ergebnisse Tour de France vom Dienstag:

4. Etappe, Pinerolo - Valloire (140 km): 1. Tadej Pogacar (SLO) UAE 3:46:38 Std. - 2. Remco Evenepoel (BEL) Soudal +35 Sek. - 3. Juan Ayuso (ESP) UAE - 4. Primoz Roglic (SLO) Red Bull gleiche Zeit - 5. Jonas Vingegaard (DEN) +37. Weiter: 11. Felix Gall (AUT) Decathlon +2:42 Min. - 19. Gregor Mühlberger (AUT) Movistar +4:01 - 82. Marco Haller (AUT) Red Bull +17:10

Gesamtwertung: 1. Pogacar 19:06:38 Std. - 2. Evenepoel +0:45 Min. - 3. Vingegaard +0:50. Weiter: 12. Gall +3:21 - 81. Mühlberger +49:18 - 112. Haller +1:04:39 Std.