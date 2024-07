Ein Herz auf Instagram, Chat-Nachrichten an den Ex. "Micro-Cheating" heißt das kleine, nicht körperliche Fremdflirten am Smartphone. Wieso es sich darüber zu reden lohnt

Auf Tiktok ist vor einiger Zeit das Listenfieber ausgebrochen. Worum es geht? Um "Micro-Cheating". So heißt das kleine, nicht körperliche "Fremdflirten", das für Beziehungen zur Herausforderung werden kann. Neu ist das Phänomen nicht. Früher wurden heimlich Briefe geschrieben, beim Ausgehen unauffällig der Ehering abgestreift oder verstohlen Blicke mit der Arbeitskollegin gewechselt.

Heute finden die "kleinen Betrugsmomente" oft am Smartphone statt. Auf Tiktok werden unzählige Beispiele gelistet: "Der Ex auf Instagram folgen, jemandem heimlich schreiben, dem Tinder-Match auf Tiktok folgen, den Crush online stalken, Nachrichten mit zweideutigen Emojis ausschmücken, falsche Angaben über den Beziehungsstatus machen." Man könnte auch sagen: Micro-Cheating ist verdammt einfach geworden.

Im Jahr 2017 hat die australische Dating-Expertin Melanie Schilling den Begriff ins Spiel gebracht. Unter Micro-Cheating sei eine Reihe kleiner Handlungen zu verstehen, die den Eindruck erweckten, dass sich eine Person emotional oder körperlich auf einen Menschen außerhalb der Beziehung konzentriere, erklärte sie damals gegenüber der Huffington Post.

Dass neuerdings wieder verstärkt über das Thema gesprochen wird, hat Gründe. Die Möglichkeiten, sich anderen Menschen zu nähern, haben sich seit Ende der Neunzigerjahre vervielfacht. Und massiv verändert. In den sozialen Netzwerken wurden mit Facebook, Instagram, Tiktok oder Snapchat immer neue Räume für "kleine Begegnungen" geschaffen.

Schon 2019 stellte die Frankfurter Paartherapeutin Bettina Steingass fest, dass Micro-Cheating meist gleichbedeutend mit "Flirten im Netz" sei. "Im digitalen Zeitalter haben sich neue Fragestellungen ergeben. Wenn ich früher einen Flirt am Arbeitsplatz hatte, ohne Austausch von Körperflüssigkeiten, hat das mein:e Partner:in wahrscheinlich nicht mitbekommen", sagt auch die Wiener Therapeutin Natascha Berger. "Im Vergleich dazu sind Interaktionen in den Social-Media-Kanälen oft nachvollziehbar."

Das Eifersuchtspotenzial sozialer Medien wurde bereits Ende der Nullerjahre belegt. 2009 befragte die kanadische Psychologin Amy Muise für eine Studie rund 300 Studierende. Sie kam zu dem Ergebnis, dass selbst Menschen, die im realen Leben nicht eifersüchtig sind, in sozialen Netzwerken (wie damals Facebook) eifersüchtig werden, wenn sie in einer Beziehung sind. Die Gründe: In sozialen Netzwerken sei man zweideutigen Informationen über den Partner oder die Partnerin ausgesetzt. Diese würden zu Nachforschungen anregen, die zu Eifersucht führten.

Heute sind nicht nur Dating-Apps wie Tinder und Bumble in der Krise, das Misstrauen junger Menschen ist gewachsen. Das Online-Verhalten ihrer Partner und Partnerinnen ist für viele Menschen zum Diskussionsthema und für manche auch zum Problem geworden. Auf Social Media, aber auch in den Psychotherapiepraxen tauchen Fragen auf wie: "Mein Freund herzt ständig die Instagram-Postings seines Ex, was hat das zu bedeuten? Und wie gehe ich damit um?"

Natascha Berger rät dazu, erst einmal sexuelle und soziale Monogamie voneinander zu trennen. "Viele empfinden das Aufbauen von sozialen Beziehungen ohne das Wissen des Partners oder der Partnerin als komisch. Es gilt, mit dem Partner, der Partnerin abzuklären, was eigentlich Betrug ist, wo die eigenen Grenzen verlaufen. Schließlich geht es um individuelle Vereinbarungen von Menschen miteinander."

Sie sei aus feministischer Perspektive allerdings der Meinung, dass man nicht für alles das Einverständnis des Partners oder der Partnerin einholen müsse: "Es geht um ein gewisses Fingerspitzengefühl: Schreibe ich mit einer Person, und will ich das nicht in der Beziehung teilen, weil ich gedanklich schon betrüge? Oder würde ich meine:n Partner:in mit dem Wissen nur unnötig belasten, weil ich weiß, da ist nichts, und er/sie ist schnell verunsichert?"

Manchmal hilft vielleicht schon, das Smartphone zur Seite zu legen. Und sich dem Partner, der Partnerin zuzuwenden. (Anne Feldkamp, 7.7.2024)