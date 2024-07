Donald Trump, fotografiert nach dem Urteil im Schweigegeldprozess Ende Mai. REUTERS/Eduardo Munoz

New York / Washington – Im Schweigegeldprozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump könnte sich die Verhängung des Strafmaßes verzögern. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats New York erklärte am Dienstag, man werde sich einer Verschiebung des für den 11. Juli angesetzten Termins nicht widersetzen. Eine Stellungnahme des Gerichts lag zunächst nicht vor. Trump war in dem Verfahren von Geschworenen schuldig gesprochen worden. Über das Strafmaß entscheidet in New York in diesem Fall der Richter. Zwar droht Trump theoretisch eine Haftstrafe, Experten rechnen jedoch eher mit einem Bußgeld.

Trumps Anwälte hatten unmittelbar nach dem historischen Urteil des Obersten US-Gerichts zur Immunität des Präsidenten am 1. Juli argumentiert, die Verurteilung vom 30. Mai müsse nun zurückgenommen werden: Die Staatsanwaltschaft habe Beweise präsentiert, die auf amtliche Handlungen Trumps während seiner Präsidentschaft zurückgingen. Damit sei das Urteil hinfällig. Die Staatsanwaltschaft erklärte dazu, man betrachte diesen Einwand als falsch. Man habe jedoch kein Problem damit, Trumps Anwälte die Möglichkeit zu geben, ihn ausführlich darzulegen. (Reuters, 2.7.2024)